Rifiuti a Formia, il TAR dà ragione a RIDA: ricorso CSA respinto

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione di Latina, ha respinto il ricorso presentato da CSA Servizi Ambientali, confermando la legittimità dell’affidamento del servizio di trattamento dei rifiuti indifferenziati del Comune di Formia a RIDA Ambiente. Una decisione che, al di là dell’esito giudiziario, fotografa con precisione il quadro normativo e pianificatorio attualmente vigente nel Lazio.

Al centro della pronuncia c’è il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, che individua l’impianto di RIDA Ambiente come riferimento per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati nell’ambito territoriale di Latina. È proprio questa impostazione a determinare, secondo il TAR, un contesto privo di concorrenza per motivi tecnici, condizione che rende legittimo il ricorso all’affidamento diretto da parte dell’amministrazione.

Il passaggio è tutt’altro che secondario: il Tribunale chiarisce infatti che eventuali altri impianti presenti sul territorio possono operare solo in via residuale o emergenziale, salvo modifiche del Piano regionale, che resta l’atto sovraordinato e vincolante per l’intero sistema.

La sentenza, quindi, non si limita a confermare la correttezza dell’affidamento, ma richiama implicitamente il ruolo determinante della programmazione regionale nella definizione degli equilibri del settore. È il Piano, e non il mercato, a stabilire perimetro operativo, flussi e modalità di gestione del servizio.

In questo quadro, RIDA Ambiente ribadisce la propria disponibilità a operare nel pieno rispetto delle regole e degli indirizzi istituzionali, garantendo continuità ed efficienza nel servizio. Allo stesso tempo, la pronuncia riapre un tema che resta sullo sfondo ma che la decisione rende evidente: la necessità di una riflessione complessiva sul sistema, affinché i futuri aggiornamenti della pianificazione regionale possano assicurare maggiore chiarezza, stabilità e trasparenza nell’organizzazione del ciclo dei rifiuti.