Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Formula 1, si corre a Montreal: oggi Gp Canada – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Maggio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Torna la Formula 1 con il Gp del Canada. Oggi, domenica 24 maggio, il Circus fa tappa a Montreal per il quinto appuntamento del Mondiale. Si riparte dal successo (e dalla pole position) di George Russell nella gara sprint di ieri (con tanto di polemiche con il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli). 

 

Nel prossimo appuntamento del Mondiale, la Formula 1 ripartirà da Montecarlo, in programma domenica 7 giugno. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Maggio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Aprilia, sistemazione area verde di Largo delle Rose: l’intervento proposto dal Rotary Club

30 Marzo 2018

Vela, a Livorno edizione da record della Settimana Velica Internazionale

4 Maggio 2026

Gaza, ok Israele a tregua di 4 ore ogni giorno

9 Novembre 2023

Naufragio nel palermitano, riprese le ricerche dell’ultima dispersa

23 Agosto 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno