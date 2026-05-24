Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Roland Garros, cade il primo big: Fritz eliminato all’esordio

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Taylor Fritz eliminato al Roland Garros 2026. Oggi, domenica 24 maggio, il tennista americano si è arreso al primo turno dello Slam parigino, a cui arrivava dopo un infortunio e non al massimo della forma, arrendendosi in quattro set al connazionale Nishesh Basavareddy con il punteggio di 6-7 (5), 6-7 (5), 7-6 (11-9), 1-6 al termine di una partita estremamente tirata. 

Fritz arrivava come detto dopo una lunga assenza, con l’ultimo torneo giocato che risale a Miami lo scorso marzo. L’americano ha saltato tutti i precedenti tornei sulla terra, ovvero Montecarlo, Madrid e gli ultimi Internazionali d’Italia andati in scena a Roma.  

Obiettivo di Fritz, scivolato fino alla nona posizione del ranking Atp e anche lo scorso anno era stato eliminato al primo turno, è arrivare pronto per Wimbledon, dove invece dovrà difendere la semifinale conquistata lo scorso anno. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Anzio, Laura Nolfi su IPS Colonna Gatti: “Lunedì 24 dicembre in Regione per evitare dimensionamento”

23 Dicembre 2018

Roma, al via festeggiamenti per la Madonna del Carmine

23 Luglio 2018

Peste bubbonica in Oregon, l’esperto: “In Europa non c’è più, niente panico”

16 Febbraio 2024

Sequestrati a 49enne di Torino 12 kg di droga e arsenale

12 Marzo 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno