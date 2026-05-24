Conte dice addio al Napoli, De Laurentiis: “I cicli finiscono”

Antonio Conte dice addio al Napoli. Il tecnico salentino ha ufficializzato la fine del rapporto con il club partenopeo dopo l’ultima partita di campionato di oggi, domenica 24 gennaio, contro l’Udinese. “Ringrazio il presidente De Laurentiis, mi ha dato una grandissima opportunità ed è stata un’esperienza stupenda”.

Nel corso della conferenza stampa congiunta con il presidente Aurelio De Laurentiis, Conte ha poi parlato del suo possibile futuro: “Nazionale? Si parla di chiacchiere, deve esserci ancora il presidente federale… Si parla anche di Guardiola, ma è pronta la federazione ad avere un top allenatore? Comporta oneri e onori…”.

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