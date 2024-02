Sofia Goggia, caduta in allenamento: paura per infortunio

(Adnkronos) – Infortunio per Sofia Goggia, in allenamento a Ponte di Legno. Dopo essere caduta, la fuoriclasse azzurra è stata immediatamente soccorsa e trasportata in elicottero a Milano. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)