ROI e trasparenza: la promessa di QUEST SRL di LUCA FONTANELLI

In un mercato dove la fiducia vale più dei margini, Luca Fontanelli, fondatore di QUEST, ha scelto una via chiara: misurare tutto, tranne l’integrità.

Perché in un’epoca dominata dai numeri, la trasparenza è diventata la metrica più rara.

Fondata nel 2017 a Livorno, QUEST SRL è un’azienda che opera nel settore del marketing e della comunicazione diretta, specializzata in progetti di raccolta fondi per grandi ONG internazionali.

Ma ciò che la distingue non è solo la performance, è il modo in cui la performance viene costruita.

“Non credo nei risultati a tutti i costi,” spiega Fontanelli. “Credo nei risultati verificabili, raggiunti con metodo e rispetto.”

Dietro ogni traguardo economico c’è una struttura di processi, formazione e rendicontazione che consente all’azienda di mantenere un equilibrio raro: un ROI elevato, ma sempre eticamente sostenuto.

Nel 2023, QUEST ha contribuito a generare tra i 2 e i 4 milioni di euro di raccolta annuale per i propri clienti, con tassi di crescita costanti e standard qualitativi in aumento.

Ma, a differenza di molte realtà del settore, non si limita a comunicare i numeri: li contestualizza, li apre, li mette in relazione con l’impatto reale dei progetti.

Ogni risultato ha un volto, ogni cifra racconta una storia.

Il principio operativo è chiaro: la trasparenza è un vantaggio competitivo.

Ogni campagna viene pianificata, eseguita e analizzata attraverso procedure tracciabili.

Dai report di performance ai feedback interni, tutto è documentato.

Questo approccio consente ai partner — in particolare le ONG — di sapere esattamente dove vengono investite le risorse e quali risultati generano, non solo in termini economici ma anche di impatto umano.

Lo so, in un mondo abituato a slogan e promesse, può sembrare un lusso. Ma è proprio qui che si gioca tutto: nella coerenza tra ciò che si comunica e ciò che si consegna.

Per Fontanelli, la fiducia non è un concetto astratto, ma una formula precisa.

Si costruisce attraverso la somma di tre elementi: competenza, onestà e continuità.

È una visione quasi ingegneristica del rapporto con il cliente, dove la credibilità si calcola come un indice, ma si mantiene come un valore.

La parola ROI, in QUEST, assume una dimensione più ampia del suo significato finanziario.

Non rappresenta solo il ritorno sull’investimento, ma il ritorno sulla fiducia.

Ogni decisione strategica, ogni nuovo progetto, ogni scelta operativa è pensata per garantire stabilità nel tempo, non picchi momentanei.

Questo rigore metodologico nasce da un principio umano: la convinzione che l’efficienza non possa esistere senza etica.

Un approccio che si riflette anche nella gestione interna dell’azienda.

Ogni collaboratore è formato per comprendere i meccanismi economici del proprio lavoro, imparando a collegare la propria performance individuale ai risultati collettivi.

In QUEST, la trasparenza è un’educazione, non solo una politica aziendale.

I processi di rendicontazione sono aperti, condivisi e costantemente aggiornati. Fontanelli ha voluto creare un modello in cui la chiarezza non sia un gesto di cortesia verso i clienti, ma un requisito operativo.

Chi lavora con QUEST non deve mai chiedersi cosa succede dietro le quinte.

Questo ha permesso all’azienda di costruire una reputazione di solidità, confermata da riconoscimenti nazionali nel campo del marketing etico e da una crescita costante anche in periodi di crisi.

La trasparenza, in questo senso, è diventata la chiave per rendere la performance sostenibile.

Nel settore della comunicazione, dove spesso le promesse superano la realtà, QUEST SRL ha dimostrato che la chiarezza paga più della retorica.

Ogni numero pubblicato è verificabile, ogni dichiarazione può essere documentata, ogni obiettivo è costruito su dati concreti.

“Il ROI non è solo ciò che guadagni, è ciò che riesci a mantenere nel tempo,” afferma Fontanelli.

E questa visione, apparentemente semplice, è la ragione per cui il suo modello continua a consolidarsi anno dopo anno.

Oggi, QUEST SRL è un esempio di come si possa unire precisione economica e responsabilità morale.

Un’azienda che parla il linguaggio dei numeri, ma pensa con la logica della fiducia.

Perché nel lungo periodo, il vero rendimento non è quello del capitale, ma quello della reputazione.