Roma, viabilità: conclusi lavori viale Tiziano e via Flaminia. Segnaletica più luminosa

È stato completato il rifacimento di viale Tiziano e via Flaminia fino a Piazza delle Belle Arti nel Municipio II, dove oltre 1,8 chilometri di strada sono stati completamente riqualificati. I lavori sono stati eseguiti dal Dipartimento Csimu in più fasi, a partire dalla fine del ’22, per ripavimentare un tratto della viabilità principale fondamentale e molto trafficato. Il cantiere ha interessato anche la pulizia delle caditoie e il ripristino della segnaletica orizzontale, eseguita con materiali che garantiscono una elevata visibilità.

“Procediamo spediti con i lavori di riqualificazione della Grande viabilità della Capitale. In tutti i Municipi di Roma stiamo portando avanti cantieri importanti per la messa in sicurezza delle nostre strade, avendo cura di garantire un passaggio senza rischi ai pedoni e alle utenze fragili con strisce e segnaletica più luminose. Concluso il cantiere di viale Tiziano e via Flaminia, daremo avvio a breve al rifacimento di altre importanti arterie della città come ad esempio via Isacco Newton”, commenta l’assessore ai lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini.

“Questi interventi di riqualificazione sono un’ottima cosa in termini di sicurezza e di viabilità. Insieme ai lavori che il Csimu ha eseguito a viale Pilsudski, viale Parioli, e lungo tutto il viale di Villa Borghese rappresentano un cambiamento, in discontinuità con il passato. Ringrazio l’assessore Segnalini per essere sempre molto attenta alle necessità dei Municipi e per il lavoro che sta svolgendo”, dichiara la Presiedente del Municipio II Francesca Del Bello.