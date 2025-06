Artemisia Lab al Festival dell’”Umano tutto intero”

Si è tenuto a Roma il 17 e 18 giugno, presso il Pio Sodalizio dei Piceni, il Festival dell’”Umano tutto intero”, organizzato dal network “Ditelo sui tetti”. Al panel dedicato al “Curare il fine della vita” hanno partecipato il Ministro della Salute, Prof. Orazio Schillaci, il Presidente della Commissione Sanità, Francesco Zaffini, Giuseppe Fioroni e l’amministratore della Rete Artemisia Lab, Dott.ssa Mariastella Giorlandino, la quale ha definito l’evento di grande spessore, perché coniuga perfettamente umanità, deontologia e perseguimento del bene comune. In particolare, la Dott.ssa Giorlandino ha sottolineato l’importanza della medicina domiciliare per l’assistenza ai malati in fin di vita, che i 23 Centri clinico-diagnostici della rete Artemisia Lab da anni erogano sul territorio grazie ai propri professionisti, che creano un rapporto sinergico con le famiglie dei malati terminali per garantire la presenza di personale 24h/24h, sia per le cure palliative che per le cure della terapia del dolore, trattando specificamente e con grande professionalità anche le piaghe da decubito, di cui tali malati soffrono. Inoltre, la Dott.ssa Giorlandino ha sottolineato l’importanza del sostegno che la Fondazione Artemisia fornisce alle famiglie dei malati, per consentire un supporto psicologico necessario a chi deve accudire un malato nel momento più difficile della propria vita, considerando il fine vita una componente della vita stessa. Infine, ha ribadito l’importanza di progetti concreti per l’abbattimento delle liste di attesa e per diagnosi celeri per le patologie irreversibili, che solo se prese in tempo consentono di salvare una vita umana, nonché la necessità di erogare i giusti fondi sia per la sanità pubblica che per quella privata accreditata. All’evento hanno preso parte pure il Direttore del Tempo, Tommaso Cerno, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e Sua Eminenza il Cardinale e Segretario di Stato Pietro Parolin.