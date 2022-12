Il Covid non si sconfigge con l’ideologia

Si rammenterà che, nel settembre del 2020, il governo cinese fece sapere al mondo che il Partito comunista sotto la guida di Xi Jinping era riuscito a sconfiggere il Covid. Pechino parlò di una “guerra popolare” contro il virus, nella quale la disciplina del Partito aveva infine prevalso.

Atteggiamento quanto meno curioso e, soprattutto, pericoloso. Virus e pandemie nulla hanno a che fare con l’ideologia, si parli del marxismo-leninismo o quant’altro. Si tratta invece di un problema medico e sanitario, che in quanto tale va affrontato.

E, a tale riguardo, i vaccini occidentali si sono dimostrati parzialmente efficaci, anche se non hanno certamente sconfitto la pandemia. Sono però riusciti a rallentarla evitando almeno le conseguenze più drammatiche.

Quelli cinesi, invece, non sono risultati utili, anche se Pechino ha in sostanza proibito di vaccinare i propri cittadini con prodotti provenienti dall’Occidente. Vengono concessi solo agli stranieri che risiedono nel Paese.

In ogni caso la vittoria nella “guerra popolare” contro la pandemia si è dimostrata una della più clamorose fake news della storia. Oppure, per dirla in termini ancora più espliciti, si è trattato di una colossale bufala. Xi Jinping e il suo gruppo dirigente hanno continuato a imporre lockdown totali in ogni parte dello sterminato Paese.

Ora stanno facendo una parziale retromarcia grazie alle proteste sempre più violente dei cittadini segregati in casa, che hanno dato vita a manifestazioni inusuali per la Repubblica Popolare.

Possiamo dedurne che il Partito ha finalmente cambiato rotta? Non pare proprio. Pur accorgendosi dell’impossibilità di praticare la politica “Covid zero”, i dirigenti del regime ricorrono ancora una volta alla propaganda, il loro terreno favorito.

I contagi, così, vengono azzerati d’autorità, come se la dimensione politica e ideologica dovesse comunque prevalere su quella medica e sanitaria. Il fatto è che, a dispetto delle frasi roboanti di Xi, il sistema sanitario e l’industria farmaceutica di Pechino sono fragili e deboli.

L’organizzazione Mondiale della Sanità, per molto tempo prona alla volontà di Pechino, ora mostra grande preoccupazione per la forte recrudescenza del contagio, lasciando implicitamente intendere che le politiche adottate dal regime sono del tutto inadeguate. E non si dimentichi che le statistiche governative ufficiali continuano a fornire un numero di contagi ridicolmente basso, fermo da anni a poco più di 4000.

Ora il governo italiano ha imposto il tampone per i viaggiatori provenienti dalla Cina, con il che si è visto che molti sono in effetti positivi. Incredibilmente la UE ha criticato tale decisione, temendo forse di irritare Xi Jinping. Ciò dimostra, ancora una volta, l’assoluta carenza di visione politica dell’Unione Europea, istituzione che appare sempre più staccata dal mondo reale.

