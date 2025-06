Roma, caos matrimoni: ecco cosa sta accadendo nella Capitale, dato shock

A Roma è un vero e proprio caos relativo ai matrimoni: il dato è davvero avvilente, ecco cosa sta accadendo

Ti sei mai chiesto quanti ancora sognano il matrimonio con l’abito bianco, la chiesa piena e il riso all’uscita? A Roma, pare sempre meno. Il 2024 ha portato con sé un numero che fa riflettere: 6440 matrimoni celebrati nella Capitale. Il dato più basso dal 2015, escludendo il periodo nero del Covid.

E non è solo una questione di numeri: a cambiare è proprio il modo in cui ci si sposa. Sempre più coppie, infatti, scelgono il rito civile rispetto a quello religioso. Solo il 31,6% delle cerimonie si è svolto in chiesa. Una scelta che racconta molto più di quanto sembri: un cambiamento culturale, di valori, di aspettative. Una fotografia diversa di quello che oggi significa “mettere su famiglia”.

Scorrendo i dati del Comune, si vede chiaramente una curva che tende verso il basso. Nel 2015 erano 7845 le coppie a dire “sì”, l’anno dopo addirittura di più: 7891. Poi la lenta discesa, fino al 2019 con 6672. Il crollo arriva nel 2020 – lockdown, paura, incertezza – con appena 4031 nozze.

Dal 2021 c’è stata una timida ripresa, che sembrava portare buoni segnali (5533, poi 6434, infine 6702 nel 2023). Ma il 2024 ha riportato una battuta d’arresto. E mentre si celebrano meno matrimoni, il numero delle separazioni e dei divorzi resta stabile: 3134 accordi extragiudiziali in tutto l’anno, praticamente identico al 2023.

Matrimoni Roma, il dato lascia senza parole

In mezzo, una generazione che si sposa sempre più tardi: la fascia più numerosa è quella dei 30-34enni (1593 matrimoni), seguita dai 40-49 (1359) e dai 35-39 (1027). Età più avanzate, priorità diverse. Eppure, nonostante il calo, sposarsi a Roma continua ad avere un fascino unico. Il motivo? Un mix di tradizione, romanticismo e – diciamolo – business. Secondo matrimonio.com, il Lazio è la seconda regione italiana per numero di cerimonie: quasi il 10% del totale nazionale.

Molte coppie straniere vengono apposta per giurarsi amore eterno nella Città Eterna, complici location da sogno come quelle sull’Appia Antica, dove si può arrivare a spendere anche 250 euro a persona. Non mancano le richieste stravaganti: c’è chi vuole l’arpa dal vivo al tramonto, chi sogna un matrimonio “all’americana” con amici in Converse e catering vegano.

Insomma, il mercato delle nozze a Roma tiene duro, si reinventa, cambia pelle. Forse non è il sogno di una volta, ma è pur sempre una storia d’amore. Solo… scritta in modo diverso. Forse non ci stiamo disinnamorando del matrimonio, ma solo cambiando il modo in cui lo immaginiamo. E tu, come lo vedi il giorno perfetto? In una basilica secolare o su un prato al tramonto con le sneakers ai piedi?