Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali sono i reati per i quali è stato arresto dai carabinieri di Roma un 54enne della Capitale già noto alle forze dell’ordine. Martedì mattina, a seguito di una chiamata giunta al 112, i militari sono intervenuti presso l’abitazione, in via Tripolitania, dove l’uomo vive con un fratello e l’anziana madre disabile. Poco prima, il 54enne avrebbe chiesto insistentemente del denaro al fratello e, al suo rifiuto, lo avrebbe colpito, in presenza della madre, con un violento calcio alla caviglia, fratturandogliela.

I Carabinieri hanno ascoltato la vittima e la donna che hanno anche riferito di pregressi analoghi episodi di violenza che il 54enne avrebbe commesso nei loro confronti. Il fratello è stato poi trasportato all’ospedale Umberto I dove gli è stata riscontrata la frattura della caviglia sinistra con prognosi di 30 giorni. L’uomo è stato condotto in carcere e, nel corso dell’udienza l’arresto è stato convalidato. In attesa del processo, il 54enne è stato rimesso in libertà, ma sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con braccialetto elettronico.

