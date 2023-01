Aprilia: va avanti il progetto distrettuale “Vite in gioco”

Fisio fit

Continuano gli incontri del progetto distrettuale “Vite in gioco” per contrastare il gioco d’azzardo patologico, orientando i cittadini in difficoltà e aumentare le competenze di tutta la comunità sulla prevenzione del fenomeno.

Il giorno 27 gennaio alle ore 17:00, Aisa Lazio Odv organizza presso la sua sede di via Inghilterra 154 ad Aprilia un incontro con il dottor Manuel Bellino della Cooperativa sociale “Il labirinto” sulla prevenzione ed il trattamento del gioco d’azzardo patologico. Contestualmente continua il lavoro degli sportelli informativi ad Aprilia, Cisterna e Cori (che accoglierà anche i cittadini di Rocca Massima) con una duplice operatività: la realizzazione di un punto di ascolto, informazione ed invio ai servizi specialistici territoriali dei cittadini in difficoltà; la presenza sul territorio di uno spazio riconosciuto e inserito nella comunità per divulgare i rischi patologici del gioco d’azzardo. Gli sportelli aperti al pubblico offrono dunque consulenza, orientamento e sostegno alle persone che hanno sviluppato problemi psicologici, relazionali, economici o legali, dovuti agli eccessi di gioco d’azzardo. In questo senso, gli operatori individueranno i fattori di rischio del gioco d’azzardo e le possibilità per ridurli supportando gli utenti ed i familiari nella ricerca dei servizi socio-sanitari e assistenziali adatti. Il progetto, affidato alla Cooperativa Sociale Labirinto di Pesaro, prevede inoltre l’attivazione di spazi d’informazione e riflessione per la comunità territoriale con la realizzazione di percorsi specifici che coinvolgeranno i centri anziani, le scuole, i sindacati e le associazioni.