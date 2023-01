Fisio fit

La Commissione Finanze ha discusso lo stralcio parziale dei crediti risultanti dai carichi affidati all’agenzia delle entrate. “I commissari hanno affrontato la questione delle cartelle inevase che riguardano solo il settore delle violazioni al codice della strada per il periodo che va dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ha spiegato il sindaco Terra con delega alle Finanze, il nostro Comune, ricordiamo, si avvale degli agenti della riscossione, cioè l’agenzia delle entrate, solo per quanto riguarda il settore delle multe per violazione del codice della strada, per gli altri settori la riscossione è diretta. In questo caso, l’impostazione dell’amministrazione comunale è quella di non opporsi alle determinazioni del governo centrale, di conseguenza il Comune di Aprilia non richiederà né sanzioni né interessi”.

La Legge di Bilancio 2023, per inciso, ha riproposto la rottamazione dei ruoli per i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti di riscossione. La commissione Finanze ha stabilito di non richiedere, relativamente ai pagamenti fino a mille euro del periodo 2000-2015, le somme iscritte a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora, le eventuali sanzioni e le somme aggiuntive, nonché le somme maturate a titolo di aggio.