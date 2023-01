Strage di giovani sulla Nomentana a Roma: 5 morti in un incidente stradale

Fisio fit

Alle ore 02.30 circa del 27 gennaio la Sala Operativa del Comando di Roma ha inviato a Fonte Nuova in Via Nomentana n.611 la Squadra VVF 6/A per un incidente stradale. Dove, una Fiat 500 con sei persone a bordo per cause al vaglio delle forze dell’ordine, si è ribaltata più volte. Nell’urto sono deceduti cinque ragazzi mentre il sesto è stato trasportato al più vicino ospedale dal 118 presente sul posto in condizioni gravissime.

Le vittime

Le vittime sono tutti giovani del posto, abitavano nella frazione di Tor Lupara. Alessio Guerrieri, Simone Ramazzotti e Valerio Di Paolo erano nati nel 2001, dovevano ancora compiere 22 anni. Decedute anche le loro amiche appena 17enni Flavia Troisi e Giulia Sclavo. Non è chiaro ancora chi guidasse l’auto. E’ ricoverato in gravi condizioni invece Leonardo C., 22 anni.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet