Gratta e Vinci: a Terracina (Latina) una vincita da 100.000 euro

Un fortunato abitante di Terracina, in provincia di Latina, è il protagonista di una vincita da 100.000 euro con un Gratta e Vinci della serie “Buongiorno”.

Come riporta l’agenzia di stampa specializzata Agimeg, si tratta di un tagliando dal costo di 2 euro e che ha come immagine di base tutto quello che ricorda la colazione. Il regolamento di “Buongiorno” prevede due modalità di vincita.

La prima si basa sul ritrovamento di simboli predefiniti. Dopo aver grattato i riquadri, se si trovano i simboli “Sveglia“, “Giornale” o “Arcobaleno” si vince il premio corrispondente. La seconda si basa su un confronto tra importi: se si trova l’importo del “premio bonus” nei riquadri si vince quell’importo.

Nella ricevitoria Rocci, in via Badino a Terracina, una persona ha acquistato il Gratta e Vinci “Buongiorno”. Grattando il tagliando si è accorto di aver trovato il simbolo della “Sveglia” che gli ha permesso di portarsi a casa la bella vincita di 100.000 euro, la massima prevista per questo tipo di Gratta e Vinci.

Secondo il titolare della ricevitoria deve trattarsi di un residente della zona. Come si è sparsa la notizia della super vincita, nel locale si sono presentate tante persone per festeggiare l’evento.

Ma quanto incasserà veramente il fortunato giocatore? Come previsto dal regolamento, le somme eccedenti i 500 euro sono tassate del 20%. La vincita che sarà effettivamente incassata sarà quindi di circa 80.000 euro.

