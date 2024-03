Astrotarocchi 27 marzo 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ🌹 27 Marzo 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete state riflettendo in maniera molto attenta al vostro futuro ma sopra tutto alle possibili mosse da fare, c’e’ un cambio di direzione e un nuovo inizio che al momento non sapete se farlo partire o meno, se non siete sicure meglio attendere, un momento sbagliato potrebbe costarvi molto

Toro siete fedeli a diverse cose, ma in particolare al lavoro, alla stabilita’ e alla concretezza, ed ad un possibile cambiamento molto importante per voi, e’ il momento giusto per farlo, e questo vi da’ molta soddisfazione, non abbiate paura e’ ora di saltare

Gemelli se un po’ vi siete sentite giu’ di tono, demoralizzate non avete nulla da temere, il recupero morale arriva prestissimo e arrivano ottime notizie riguardo le situazioni economiche, la giornata e’ interessante

Cancro arrivano comunicazioni da parte di amici e conoscenti forse in occasione della festivita’ vogliono invitarvi, sul momento non avete molta voglia, ma pensateci prima di dire no, riposare non vi farebbe male

Leone ci sono cose che si risolveranno in brevissimo tempo e molto bene per voi, arriva la chiarezza e quindi anche la capacita’ di prendere decisioni serie e concrete, ed e’ questo che farete oggi, la giornata e’ buona per voi

Vergine arrivano notizie dalla famiglia o da qualcuno con cui avete avuto una storia molto lunga e importante, questa persona, se cosi e’ vuole riallacciare i ponti con voi, sta a voi decidere se si come e quando, importante e’ non ripetere i stessi errori

Bilancia capire qual’e’ la strada giusta non e’ sempre cosi semplice intanto sgombrate il campo dai dubbi e una volta vista chiaramente la strada, prendetela senza troppe complicazioni, la vita va semplificata e’ gia’ troppo complicata di suo

Scorpione con un po’ d’ingegno e di pazienza si risolve una crisi di tipo lavorativo economico che sta creando qualche problema, si risolve sicuramente e si avviano nuove possibilita’, quindi potete o trovare il nuovo o si rinnova quello che gia’ c’e’, la giornata e’ in fermento

Sagittario arriva la fortuna che aiuta anche gli audaci, e voi di questo ve ne intendete, quindi se osate lei arriva in soccorso, diversamente arriva uguale ma con minore impatto, ovviamente sempre con i piedi a terra, ma qualcosa osatela e non andra’ male la giornata e’ buona

Capricorno alcuni meriti non vi sono stati riconosciuti ma e’ arrivato il momento di riscuotere i crediti con gli interessi, e infatti aumenteranno le entrate possono esserci delle entrate extra insomma un momento d’oro, da saper sfruttare al meglio, la giornata scorre bene

Acquario nei prossimi giorni cercate di essere diplomatici si rischia di esserlo poco e di vedere ” musi lunghi ” per non essere riusciti ad evitare una rispostaccia, basta riflettere prima di rispondere e tutto fila liscio come l’olio

Pesci avete faticato molto per raggiungere le vostre mete e pensate di non aver fatto troppo, in realta’ avete fatto talmente tanto da essere stanchi troppo, e’ ora di pensare a voi stessi e a riprendere in mano le redini di tutto quanto, ma non senza esservi prima riposati un po’, le giornate scorrono tranquille



Buona giornata



