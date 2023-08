“E’ Lei“, il nuovo singolo in italiano dei Matt Cadillac & The Shoots

E’ disponibile dal 28 Luglio su tutti i digital store e su YouTube con il Lyric Video ufficiale “E’ Lei“, il nuovo singolo in italiano della rock’n’roll band Matt Cadillac & The Shoots…

Ecco le parole della band:

“E’ Lei“ e’ stata scritta e registrata agli inizi del 2013… Arrivavamo da un periodo dove avevamo bisogno di nuovi stimoli… Volevamo provare a lanciarci con l’italiano e unirlo alla nostra musica, il rock’n’roll, ed “E’ Lei” stato il primissimo pezzo che abbiamo appunto scritto e registrato, tutto in presa diretta e su bobine, agli FF Studio di Federico Ferlin…Non e’ mai uscito ufficialmente, perche’ da lì a poco purtroppo la band si e’ fermata per un po’ di anni, ma adesso, essendoci rimessi in pista, abbiamo voluto riprendere il pezzo, fargli un nuovo lavoro di mixaggio, che si avvicini il più possibile al sound attuale della band, e provare a buttarlo fuori finalmente. Se piacera’ o meno questo non lo sappiamo… a noi lascia ancora buone vibrazioni.

Link Spotify: https://open.spotify.com/album/7x4mDWvHVkylUbKGvJ9JQB

Video: https://youtu.be/qMZBZZI9C04

Crediti:

E’ lei e’ stata scritta, arrangiata e prodotta dai Matt Cadillac & The Shoots

Registrata in presa diretta agli FF Studio di Federico Ferlin, Omegna (VB) – ITALY

Mix e Master: FF Studio di Federico Ferlin, Omegna (VB)

La realizzazione del Lyric Video e’ stata affidata a Acco.Exe.

Chi sono i Matt Cadillac & The Shoots:

I Matt Cadillac & The Shoots si sono formati agli inizi del 2008. L‘ispirazione del sound proviene da ROLLING STONES, JET, BOB DYLAN, AC/DC, insomma, da tutti i grandi gruppi rock seventies, ma l‘idea di fare qualcosa di musicalmente originale ha portato la band a sviluppare e scrivere pezzi dalla ritmica ben presente, senza per questo rinunciare ad una giusta propensione melodica.

Dopo mesi di duro lavoro in salaprove, a Maggio del 2009, i Matt Cadillac & The Shoots entrano in studio di registrazione presso l‘ FF Studio di Federico Ferlin, e danno vita al loro primo album “Highway Of Rock“, collaborando con due musicisti eccellenti, Mario “Harmonicaman“ Bartoli all‘armonica e Vale “Tisla“ Girl ai cori. Highway of Rock e‘ uscito nell‘Ottobre 2010 per l‘etichetta genovese This Is Core.

Dopo parecchi concerti per tutto il Nord Italia e centro, aperture a DELTA MOON (U.S.A), Bibble Of the Devil (U.S.A.), Mark Sultan (Canada), Hangarvain (Italy), Electric 69 (Italy) per citarne alcuni, nel 2013 la band decide di fermarsi. Era arrivato il momento di trovare nuovi stimoli, di provare nuove esperienze.

A Settembre 2020, dopo 7 anni, i quattro membri originali della band si ritrovano, e capiscono che e‘ arrivato il momento di riprendere da dove si erano lasciati, con nuove idee e nuovi obbiettivi, quindi arriva la firma con DELTA Records, e cominciano il lavoro sui nuovi pezzi, affidandosi al produttore Marco Chierichetti.

Nel novembre 2022 la band ha pubblicato “Walking Away”, il nuovo singolo con video ufficiale per DELTA Records & Promotion, dove trova diversi pareri positivi da parte degli addetti ai lavori.

Nel giugno 2023 esce il secondo singolo “Stand By You”, il primo dei quattro che la band pubblicherà da qui a dicembre 2023.

Line up:

Matt Cadillac: Voce e Chitarra

Billy Rock: Chitarra e Cori

Dan Shoots: Basso

Fab: Batteria, percussioni e Cori

Web Links Matt Cadillac & The Shoots:

Facebook: https://www.facebook.com/mattcadillacandtheshoots

Instagram: https://www.instagram.com/mattcadillacandtheshoots

Email: theshoots2008@virgilio.it