Uscita la compilation del 65° Zecchino d’Oro

È uscita il 2 dicembre 2022, in tutti i negozi di musica e store digitali, la compilation del 65° Zecchino d’Oro, con le 14 canzoni che vedremo in gara – cantate per la prima volta dal vivo – su Rai1, il 22 e 23 dicembre alle 17.05 e il 24 alle 17, nella trasmissione tv con la direzione artistica di Carlo Conti.

Il regalo perfetto da trovare sotto l’albero o da scartare prima che arrivi Natale, per ascoltare tutte le canzoni e provare a indovinare quale sarà la vincitrice di Zecchino d’Oro 2022. Il disco è in vendita anche in versione edicola in allegato alle riviste Tv Sorrisi e Canzoni e Chi.

L’album, realizzato da Antoniano con la direzione musicale e artistica del Maestro Lucio Fabbri e distribuito da Sony Music Italia, è nato dalla collaborazione con i 30 autori di musiche e testi delle 14 canzoni in gara: firme illustri della canzone per bambini e della musica italiana, tra cui Checco Zalone, Enrico Ruggeri, Cesareo di Elio e le Storie Tese insieme a Filippo Pax Pascuzzi, Margherita Vicario, Eugenio Cesaro degli Eugenio In Via Di Gioia, Deborah Iurato e Virginio. Ad interpretare le 14 tracce sono invece i 17 interpreti della 65ª edizione, provenienti da 11 regioni italiane, accompagnati dal Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni.

La compilation di Zecchino d’Oro 2022 contiene anche una speciale bonus track, realizzata con CoopVoce, l’operatore di telefonia mobile di Coop, e disponibile anche in versione videoclip: Connessi, testo di Sara Casali e Alessio Zini, musica di Alessandro Visintainer, interpretata dal Piccolo Coro dell’Antoniano. Il brano aiuta a riflettere, insieme ai bambini e alle bambine, sul significato della parola connessione e sui rischi e le infinite possibilità delle nuove tecnologie. Ma il progetto Connessi vuole parlare anche agli adulti – genitori, insegnanti, educatori – che ogni giorno si trovano a dover guidare e gestire il rapporto tra i ragazzi e un mondo iperconnesso. Sempre in collaborazione con CoopVoce, a loro è dedicato il white paper Virtuale è reale che, grazie ai contributi della psicologa e psicoterapeuta Giulia Ambrosetto e della scrittrice Ornella Della Libera, prova a tracciare la strada per un modo consapevole di stare connessi e trovare un equilibrio tra mondo reale e mondo virtuale.

Per approfondire questi temi è disponibile la pagina web: www.zecchinodoro.org/connessi/

Anche quest’anno le canzoni raccontano in musica temi di grande attualità e storie fantastiche con un linguaggio a misura di bambini e famiglie, ribadendo l’impegno di Zecchino d’Oro e di Antoniano a garantire ad ogni bambino il diritto di essere “Semplicemente bambino”. Proprio questo sarà, infatti, il titolo della 65ª edizione di Zecchino d’Oro.

I videoclip delle 14 canzoni di Zecchino d’Oro 2022 contenute nella compilation sono già disponibili sul canale YouTube del Coro dell’Antoniano e sono stati realizzati con speciali accorgimenti come una specifica cura del labiale o l’aggiunta dei sottotitoli, che rendono il testo e il mood della canzone facilmente accessibili anche ai bambini ipo-udenti o non udenti. Il 12 dicembre arriveranno – sempre sul canale YouTube del Coro – anche i cartoni animati delle canzoni, realizzati da 14 studi di animazione in tutta Italia in coproduzione con Rai Kids. I cartoni animati andranno in onda anche su Rai Yoyo a partire dall’11 dicembre alle ore 14 e saranno disponibili anche su RaiPlay.

Tutte le canzoni di Zecchino d’Oro e del repertorio del Piccolo Coro dell’Antoniano sono disponibili sulle piattaforme digitali e su YouTube, dove il canale del Piccolo Coro registra quasi 2 milioni di iscritti e ha superato quest’anno i 2 miliardi di visualizzazioni totali.

Il Piccolo Coro dell’Antoniano arriva anche su Apple Music con un profilo dedicato e in costante aggiornamento. In vista dell’anniversario dei 60 anni dalla nascita del Piccolo Coro – che saranno celebrati nel 2023 – bambini e famiglie troveranno una serie di playlist tematiche che uniscono i grandi successi ai tantissimi brani del catalogo dello Zecchino d’Oro. Con le playlist “Impariamo con lo Zecchino d’Oro” i bimbi potranno fare un divertente ripasso in musica delle materie più importanti, prima del rientro sui banchi di gennaio; non mancheranno anche i successi più amati dello Zecchino d’Oro e delle canzoni più belle del Natale, raccolti in una speciale playlist “Christmas Collection”.

