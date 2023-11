Nintendo annuncia il film cinematografico di The Legend of Zelda

(Adnkronos) – Nintendo ha recentemente annunciato la messa in cantiere di un film in live-action basato sulla sua celebre serie di videogiochi The Legend of Zelda. Questo ambizioso progetto vede la collaborazione di figure di spicco nell'industria cinematografica e dei videogiochi. Il film sarà prodotto da Shigeru Miyamoto, direttore rappresentante di Nintendo e figura leggendaria nel mondo dei videogiochi, insieme al presidente di Arad Productions, Avi Arad, noto per aver prodotto una serie di film di grande successo come diversi episodi della saga di Spider-Man. La regia sarà affidata a Wes Ball, che sta lavorando ance sul reboot de Il Pianeta delle scimmie. Il finanziamento del film sarà condiviso tra Nintendo e Sony Pictures Entertainment, con Nintendo che si impegna a coprire oltre il 50% del progetto. Sony Pictures Entertainment si occuperà della distribuzione cinematografica a livello mondiale. In un recente tweet, Shigeru Miyamoto ha condiviso la sua emozione per questo progetto: "Sono al lavoro su questo adattamento cinematografico di The Legend of Zelda da molti anni insieme ad Avi Arad-san, un produttore con alle spalle una lunga serie di successi. Ho chiesto ad Avi-san di unirsi a me nella produzione di questo film e ora abbiamo ufficialmente avviato lo sviluppo, con Nintendo fortemente coinvolta nella produzione. Ci vorrà del tempo prima che il film sia completato, ma spero che voi tutti non vediate l'ora di vederlo". —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

