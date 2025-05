Un’estate tra le onde e le idee: il litorale romano si trasforma, il cartellone degli eventi

Un’estate ricca di iniziative per il litorale romano: quali sono le iniziative in programma

Hai mai seguito una lezione universitaria ascoltando il rumore delle onde? O partecipato a un laboratorio creativo con la sabbia tra i piedi? Se ti sembra impossibile, è solo perché ancora non conosci Un Mare di Cultura, il progetto con cui Roma Capitale ha deciso di portare arte, conoscenza e spettacolo… direttamente sulla spiaggia.

Questa estate, da Ostia al lungomare di Ponente, il litorale romano diventa un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto. Non un semplice cartellone di eventi, ma un gesto politico e simbolico: rendere la cultura accessibile, trasversale, fuori dai luoghi consueti e dentro la vita quotidiana delle persone. L’idea nasce dalla collaborazione tra l’Assessorato alla Cultura e quello al Patrimonio di Roma Capitale, con il coinvolgimento attivo di tante realtà culturali e sociali del territorio. Il risultato? Un’estate che promette di essere tutto fuorché banale.

Il sapere incontra il mare: Città Studio

Si comincia il 18 maggio con Città Studio – Un Mare di Sapere: una giornata interamente gratuita, pensata come uno spazio fluido di incontro tra formazione, creatività e divulgazione. L’appuntamento è sulla Piazza dei Ravennati, proprio davanti al Pontile di Ostia, e il programma parla da solo: circa 50 eventi tra lezioni, letture, laboratori e performance. Si spazierà dalla storia alla scienza, dal cinema al design, passando per la fisica del caffè e le lettere d’amore di Ovidio. Sì, c’è anche questo.

Università come la Sapienza, Roma Tre, la NABA e l’Istituto Pantheon porteranno i loro docenti direttamente in riva al mare, per un’esperienza formativa fuori dagli schemi. E non mancheranno nemmeno le esibizioni dell’Accademia Nazionale di Danza, che darà vita a performance dal vivo per raccontare – con il corpo – storie e pratiche coreutiche. Un evento unico, che mette insieme il rigore accademico e la leggerezza estiva, la profondità del sapere e la libertà del mare.

Un cartellone che respira col mare

Ma Un Mare di Cultura non si esaurisce in un solo giorno. Dal 13 giugno al 14 settembre, ogni weekend (venerdì, sabato e domenica) il lungomare di Ponente si animerà con una serie di appuntamenti pensati per ogni età e curiosità. Si va dallo sport dolce alla giocoleria, passando per dj set, letture per bambini, incontri con scrittori e figure del mondo dello spettacolo. Tutto all’aperto, gratuito, in uno dei tratti più belli ma spesso sottovalutati del litorale romano.

E non finisce qui: a rendere omaggio a una figura gigantesca della cultura italiana sarà il Punta Sacra Film Fest, che torna anche quest’anno all’Idroscalo di Ostia. Dall’11 al 20 luglio, in Piazza dei Piroscafi, si accenderà un’arena per proiezioni gratuite, incontri e dibattiti dedicati al cinema e alla memoria di Pier Paolo Pasolini, a 50 anni dalla sua morte.

È una ferita che ancora brucia, e il cinema qui diventa linguaggio e rito collettivo per ricordare e immaginare. Da Alessandro Borghi a Jasmine Trinca, da Paolo Giordano a Elena Sofia Ricci, saranno tanti i volti noti a scendere in campo per condividere arte, pensiero e passione con il pubblico.

Forse è proprio questo il senso più profondo dell’iniziativa: avvicinare le persone alla cultura, e la cultura alle persone. Non più una cosa “da chiudere in sala”, ma qualcosa che si respira, si tocca, si vive. Magari anche sotto il sole, con un libro in una mano e il ghiacciolo nell’altra.

E tu, riesci a immaginare un’estate in cui imparare diventa un gesto naturale come tuffarsi? O forse, proprio per questo, più rivoluzionario che mai?