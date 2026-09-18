“Autodifesa gratis per le donne, è boom a Fiumicino: posti bruciati in pochi giorni”.

FIUMICINO – Posti esauriti nel giro di pochissimi giorni per “Difendiamoci Insieme”, il corso completamente gratuito di autodifesa promosso dall’Associazione Donne per la Sicurezza ODV, con il supporto di ADR – Aeroporti di Roma e il patrocinio del Comune di Fiumicino. Una risposta immediata da parte della cittadinanza che conferma il forte interesse verso iniziative dedicate alla sicurezza, alla prevenzione della violenza sulle donne e alla possibilità di acquisire strumenti concreti per affrontare eventuali situazioni di pericolo.

Il progetto prenderà ufficialmente il via il 2 ottobre 2026 e si articolerà in otto incontri durante i mesi di ottobre e novembre. Il corso si svolgerà nei locali della Protezione Civile all’interno del The WOW Side Shopping Centre di Fiumicino e sarà affidato a istruttori specializzati nell’autodifesa, attraverso lezioni teoriche e pratiche dedicate soprattutto alla prevenzione, alla capacità di riconoscere i rischi e alla gestione delle situazioni potenzialmente pericolose.

“La sicurezza non deve essere un privilegio e la paura non può limitare la libertà di una donna”, spiega Barbara Cerusico, presidente dell’Associazione Donne per la Sicurezza ODV. “Vogliamo offrire strumenti concreti, perché sapere riconoscere un pericolo, prevenirlo e sapere come comportarsi può fare la differenza. Difendersi non significa cercare lo scontro: significa avere consapevolezza, conoscere i propri diritti e sapere che esistono strumenti e persone a cui rivolgersi”.

“Difendiamoci Insieme” non sarà infatti soltanto un corso dedicato alle tecniche fisiche di autodifesa. Il progetto nasce con un approccio multidisciplinare e affiancherà alla preparazione pratica approfondimenti sulla sicurezza, sulla prevenzione, sugli aspetti giuridici e psicologici e sugli strumenti disponibili per la tutela delle vittime. Nel corso degli incontri interverranno anche la dottoressa Pamela De Giorgi, Primo Dirigente della Polizia di Stato, dirigente del Commissariato distaccato di Fiumicino e Autorità locale di Pubblica Sicurezza, e l’avvocato Andrea Sitzia, penalista del Foro di Roma. All’apertura del progetto sarà presente anche Monica Picca, assessore ai Servizi Sociali del Comune di Fiumicino.

A sorprendere gli stessi organizzatori è stata soprattutto la velocità con cui sono terminate le disponibilità. A pochissimi giorni dall’apertura delle adesioni, infatti, tutti i posti erano già stati prenotati. “Il sold out raggiunto in pochissimi giorni è un risultato che ci rende orgogliosi, ma deve soprattutto farci riflettere”, sottolinea Cerusico. “Significa che esiste una richiesta fortissima di sicurezza, informazione e formazione. Dietro ogni iscrizione c’è una persona che ha scelto di dedicare del tempo a se stessa e alla propria sicurezza. Questa risposta ci dice chiaramente che dobbiamo continuare”.

Fondamentale per la realizzazione dell’iniziativa è stata la collaborazione tra associazionismo, istituzioni, professionisti e realtà del territorio. La presidente dell’Associazione Donne per la Sicurezza ha rivolto un particolare ringraziamento ad ADR – Aeroporti di Roma, che ha scelto di sostenere il progetto, e al Comune di Fiumicino per la concessione del patrocinio, ricordando come il contrasto alla violenza sulle donne richieda una rete capace di mettere insieme competenze, presenza sul territorio e responsabilità condivise.

Gli otto appuntamenti previsti tra ottobre e novembre rappresentano però soltanto la prima fase. Da dicembre 2026 “Difendiamoci Insieme” entrerà nelle scuole di Fiumicino, portando tra ragazzi e ragazze i temi della prevenzione, del rispetto, della consapevolezza, della sicurezza e del contrasto alla violenza. Una scelta precisa dell’associazione, che considera il coinvolgimento delle nuove generazioni uno degli strumenti fondamentali per costruire una vera cultura della prevenzione.

“Possiamo intervenire quando la violenza è già avvenuta, ma la sfida più importante è riuscire ad arrivare prima”, conclude Cerusico. “Parlare ai ragazzi e alle ragazze significa lavorare sul rispetto, sui confini, sulla libertà personale, sui segnali che non devono essere sottovalutati e sulla capacità di chiedere aiuto. Se vogliamo cambiare davvero qualcosa, dobbiamo cominciare dalla prevenzione e dalle nuove generazioni”.

Il sold out registrato a Fiumicino diventa così non il punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso destinato a proseguire sul territorio, con l’obiettivo di trasformare l’autodifesa, l’informazione e la prevenzione in strumenti concreti per aumentare la sicurezza e la consapevolezza delle donne.

Per informazioni e contatti:

Associazione Donne per la Sicurezza ODV

Presidente: Barbara Cerusico

Progetto: “Difendiamoci Insieme”

Email: donneperlasicurezzaodv@gmail.com