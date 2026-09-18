Studi confermano, i sistemi Adas riducono i tamponamenti fino al 50%

(Adnkronos) – I sistemi avanzati di assistenza alla guida (Adas), e in particolare la frenata automatica di emergenza (Aeb), possono ridurre di circa la metà il rischio di tamponamento, secondo le conclusioni di diversi studi condotti in Europa, Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda sulla base di incidenti reali. Uno dei lavori più recenti, pubblicato nell’agosto 2026, ha analizzato quasi 495.000 tamponamenti registrati negli Stati Uniti e ha incrociato i dati sugli incidenti della polizia con le informazioni sull’equipaggiamento di 98 milioni di autovetture di nove produttori. Lo studio conclude che i veicoli dotati di frenata automatica di emergenza hanno un rischio inferiore del 49% di tamponare una vettura che li precede.

I risultati sono supportati anche da uno studio condotto dall’Investigazione sugli infortuni delle compagnie di assicurazione tedesche (Udv), che ha confrontato gli incidenti reali registrati in Germania in veicoli con e senza Aeb. Nello specifico, le collisioni con veicoli che precedono o che si fermano al termine di una sosta rappresentano circa il 25% degli incidenti analizzati nei veicoli senza Aeb, rispetto al 12,5% di quelli che incorporano questo sistema.

Allo stesso modo, nelle collisioni con veicoli fermi o in attesa di dare la precedenza a un incrocio, questo tipo di incidente rappresenta il 13% dei casi nei veicoli senza Aeb, mentre la percentuale si riduce al 2% nei modelli dotati di frenata automatica di emergenza. Secondo i dati dello studio Udv, i veicoli dotati di frenata automatica hanno frenato prima dell’impatto nel 68% degli incidenti analizzati, contro il 42% registrato nei veicoli sprovvisti di questo sistema. Inoltre, la riduzione media della velocità prima della collisione ha raggiunto i 40 chilometri orari nei veicoli dotati di Aeb, rispetto ai 10 chilometri orari delle auto senza questa tecnologia.



Questa differenza si riflette anche nella gravità delle lesioni. Nel campione analizzato, gli infortuni gravi o gravissimi hanno rappresentato il 9% degli incidenti nei veicoli senza Aeb, contro il 2% in quelli dotati di frenata automatica di emergenza. D’altro canto, uno studio effettuato negli Stati Uniti sugli incidenti registrati tra il 2022 e il 2024 in Florida ha rilevato che la presenza di almeno un veicolo dotato di sistemi Adas era associata a un rischio relativo di lesioni gravi inferiore del 59%.

Nonostante i risultati positivi, gli studi identificano anche situazioni in cui i sistemi Adas hanno ancora margini di miglioramento. Questi includono le alte velocità e alcuni scenari autostradali, la guida in curva, l’inserimento improvviso di altri veicoli nella corsia, note come situazioni di “cut-in”, e condizioni di scarsa visibilità o traffico particolarmente complesso.

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