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Lecce, turista spagnola 19enne denuncia: “Violentata due volte in poche ore”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Una turista spagnola di 19 anni ha denunciato alla Polizia di Lecce di essere stata violentata per due volte, in poche ore e da due persone diverse. I fatti sarebbero accaduti tra il 22 e il 23 agosto scorsi. La giovane si trovava in Veneto quando ha deciso di raggiungere il Salento, precisamente la località balneare di Torre Rinalda, nei pressi di Lecce, per incontrare un giovane conosciuto sui social, anche lui in vacanza con la famiglia.  

Una volta arrivata a Lecce, per mancanza di mezzi pubblici, avrebbe chiamato un taxi per recarsi a Torre Rinalda. Raggiunta la località costiera, visto il ritardo dell’amico e il caldo asfissiante, avrebbe accettato l’invito del tassista ad andare a casa sua in un paese vicino, per rinfrescarsi e riposarsi. Qui l’uomo avrebbe abusato di lei, nonostante gli chiedesse di fermarsi. Poi l’uomo l’avrebbe riaccompagnata a Torre Rinalda dove la ragazza, finalmente, ha incontrato l’amico. A lui avrebbe confidato l’accaduto. Dopo aver passato qualche ora della serata insieme, i due si sono separati. 

La ragazza sarebbe andata in un bar di Torre Rinalda ma, sempre per la mancanza di mezzi pubblici, avrebbe chiesto aiuto al proprietario del locale che le avrebbe fatto conoscere un suo amico. Quest’ultimo l’avrebbe portata in una casa-vacanze per trascorrere la notte. Qui la giovane avrebbe subìto un’altra violenza. Il mattino dopo la 19enne è andata a Lecce dove ha raggiunto un hotel e raccontato le violenze alla madre per telefono. Quindi, in seguito all’intervento della Polizia a cui ha raccontato la vicenda, la turista è stata portata in ospedale dove è stata ricoverata per alcuni giorni e dove le sono stati diagnosticati lesioni che configurerebbero le violenze subite. Infine ha denunciato formalmente la vicenda alla Questura, descrivendo i due presunti responsabili e ricostruendo altri dettagli. Nel frattempo la 19enne è tornata in Spagna. 

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