Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Vuelta di Spagna, oggi 17esima tappa: orario, percorso e dove vederla

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Torna la Vuelta di Spagna 2026. Oggi, mercoledì 9 settembre, la corsa a tappe spagnola metterà di fronte ai ciclisti la 17esima frazione, la Dos Hermanas-Siviglia di 185 chilometri. La frazione avrà il tracciato più pianeggiante di questa edizione con un probabile sprint finale nella città andalusa. 

Qual è il percorso della tappa 17 della Vuelta? La frazione odierna misura 185 chilometri e non presenta particolari difficoltà altimetriche. La frazione partirà da Dos Hermanas e si snoderà inizialmente su un terreno che potrebbe favorire una fuga precoce. Dopo aver percorso 10 chilometri, i corridori affronteranno le prime difficoltà della giornata con le salite di Utrera, El Coronil e Morón de la Frontera; quest’ultima sarà uno dei punti più alti del percorso. Segue poi una discesa che termina prima di arrivare ad Alcalá de Guadaíra, dove inizia un nuovo tratto in salita che raggiungerà la sua vetta a Carmona. Dopo questa salita, avrà inizio l’ultimo tratto in discesa che condurrà allo sprint intermedio a San José de la Rinconada, al km 165 del percorso. Da lì inizierà un tratto finale che promette di essere frenetico tra le strette vie di Siviglia e che terminerà al traguardo situato sul Paseo de Cristóbal Colón. 

La diretta integrale della Vuelta di Spagna è su Eurosport 1 e in streaming su discovery+ e HBO Max, oltre che sui pacchetti che includono i canali Eurosport (Dazn, Timvision e Prime Video Channels). La 17esima tappa partirà alle ore 13 e finirà intorno alle 17.30. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Fibrillazione atriale, Aou Marche: “Prima volta in Italia ablazione con catetere a campo pulsato”

10 Luglio 2026

Olanda-Marocco, Gakpo segna e scoppia a piangere

30 Giugno 2026

Autostrade, in coda per traffico e cantieri: da oggi scatta il rimborso del pedaggio

1 Giugno 2026

Roma, accusato di avere molestato 2 ragazzine minorenni: carabinieri arrestano un 38enne

23 Ottobre 2021
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno