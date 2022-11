Fiumicino, in via del Faro 28 fuga di gas su sede stradale [FOTO]

Alle ore 11,54 la S.O. ha inviato due Aps (3/A e 13/A) ,il CRRC in presenza del funzionario di guardia a Fiumicino,via del Faro 28, per fuga di gas su sede stradale. Durante gli scavi per il passaggio dei cavi per la fibra ottica, è stato tranciato un tubo di media pressione del gas metano. A seguito di quanto sono state evacuate n. 3 palazzine composte da n.2 abitazioni cadauna (6 totali), in cui risiedevano 10 persone. In corso le opera di riparazione e messa in sicurezza nell’area in cui è presente la perdita. Sul posto i VV.UU e personale di Italgas.

