Un weekend a Roma tra arte, street food e aquiloni: esperienze da vivere il 17 e 18 maggio

Roma, ecco cosa fare durante il prossimo week end del 17 e 18 maggio: tante iniziative, le più interessanti

Hai presente quella sensazione che ti prende quando il sole scalda senza esagerare, l’aria è leggera e tutto ti invita a uscire di casa? Ecco, il weekend del 17 e 18 maggio a Roma promette proprio questo: due giorni in cui la città si trasforma in un enorme parco giochi per chi ha voglia di camminare, scoprire, assaggiare, ascoltare.

Se ti stai chiedendo cosa fare a Roma questo fine settimana, tieniti pronto: tra musei aperti di notte, mercatini dal gusto hippie, cibo da strada e performance artistiche, l’unico rischio è voler fare tutto e non riuscirci.

Il clou? Senza dubbio la Notte dei Musei, che sabato trasforma gli spazi culturali della città in scenari notturni pieni di musica, arte e spettacolo. Immagina di passeggiare nei Musei Capitolini o al Macro con un biglietto simbolico da 1 euro, mentre intorno a te si esibiscono musicisti, attori e performer.

E se cerchi qualcosa di più concreto da stringere tra le mani, tra San Paolo District e le Terme di Caracalla sbocciano mercatini dal sapore vintage, laboratori artigianali, aree food e musica live per tutto il giorno. Non manca neanche il profumo irresistibile di arrosticini alla Città dell’Altra Economia, o le polpette creative (anche vegane!) servite da Eataly.

Week end a Roma per famiglie: il Festival degli Aquiloni è imperdibile

Per chi ha bambini (o è rimasto un po’ bambino dentro), il Festival degli Aquiloni al Parco degli Acquedotti è qualcosa di magico. Aquiloni giganti che danzano nel cielo, laboratori per costruirli, arte cinese, giochi all’aperto.

Ma c’è anche chi preferisce le emozioni a terra: come alla JoyRun di Castel Romano, con percorsi per atleti e famiglie, oppure lo Swap Party alla Garbatella e al Condominio Marconi, dove dare nuova vita ai vestiti dimenticati nell’armadio diventa un gesto sostenibile e sociale.

Vuoi un’esperienza ancora più particolare? Sabato sera, Porta Furba si accende con uno spettacolare videomapping sul tema dell’acqua, un viaggio emozionale tra luce e suono che trasforma l’architettura in poesia visiva.

E poi c’è Ostia. Domenica, il Pontile si trasforma in un salotto sul mare grazie all’iniziativa “Un mare di sapere”: incontri con università, istituti di cultura e performance all’aperto per chi ama nutrire la mente tanto quanto il palato. E ancora street food a Torrevecchia, la Festa Greca con danze e grigliate all’aperto, oppure l’avvio del Roma Borgata Festival, che porta l’arte dove non te l’aspetti: nelle periferie, nelle piazze, nei parchi.

Il bello di questo fine settimana a Roma è che non c’è un solo modo per viverlo. Puoi lasciarti guidare dalla musica o dalla curiosità, seguire gli odori, le luci, le chiacchiere che senti passando per strada. Roma, in fondo, è anche questo: una città che sa accoglierti con le sue mille anime, tutte in dialogo tra loro. Hai già deciso da dove cominciare?