Roma calcio femminile – Academy Sant’Agata femminile : 5 a 0

Dopo le due belle vittorie in trasferta per la Roma Calcio Femminile è arrivato il momento di vincere anche nelle mura amiche. Giunti alla sesta gara di campionato le giallorosse ospitano l’Academy Sant’Agata 2018 in un Certosa colorato da tante tesserate giallorosse chiamate a sostenere la prima squadra dallo stesso mister Simone Santoni in una intervista alla vigilia del match.

La squadra siciliana è una neo promossa con tanta voglia di onorare la serie C. Le romane, dal canto loro, vogliono assolutamente la prima vittoria interna e lo dimostrano dal fischio iniziale andando subito all’attacco e siglando il gol del vantaggio con capitan Del Rosso al primo minuto, prima azione di gioco.

Da questo momento in poi il match non è quasi mai in bilico e la Roma calcio femminile al 15′ minuto raddoppia con De Leonardis. Intorno al ventesimo minuto le giallorosse calano il tris: bell’assist di Del Rosso per Vergari che segna di testa.

L’arbitro assegna un minuto di recupero e si va al riposo sul tre a zero per la Roma.

Nel secondo tempo i due mister operano diverse sostituzioni, ma per il Sant’Agata la gara non cambia, mentre le giallorosse al 55′ si procurano un calcio di rigore ed Eletto, appena subentrata a De Leonardis, realizza il quattro a zero!

Al 65′ doppietta per Eletto che sfrutta un altro bell’assist del capitano giallorosso Del Rosso e fissa il risultato sul 5 a 0.

I minuti di recupero la Roma li gioca in 10 per l’uscita per infortunio di Farnesi, ma il risultato non cambia ed i 3 punti restano a Roma.

