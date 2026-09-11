Leapmotor B03X, un B-Suv elettrico che riafferma ambizioni e potenzialità del brand

(Adnkronos) – A luglio e agosto in Cina, il più grande mercato mondiale, è stato il Suv più venduto, scalzando un bestseller come la Tesla Model Y e rafforzando una crescita di Leapmotor che non conosce soste: basterebbe questo elemento per dare la misura delle potenzialità della nuova B03X, un urban crossover 100% elettrico che arriva adesso sui mercati internazionali, in un segmento B-Suv ormai cruciale per le ambizioni di qualsiasi brand. Un modello che si distingue per un design pulito e quasi ‘europeo’, ma soprattutto per dotazioni, prestazioni e spaziosità che lo rendono adatto sia agli spostamenti extraurbani che nell’utilizzo quotidiano.

Lunga appena 4,27 metri, la B03X è stata progettata muovendosi intorno ai tre pilastri della filosofia del marchio cinese (che dal 2023 è partner di Stellantis nella JV Leapmotor International), ovvero Compact, Practical e Tech-driven. Alla compattezza esterna fa da contraltare in realtà un passo da 2,60 metri che consente una abitabilità a livello di gambe da segmento superiore. Il tutto abbinato a una luminosità esaltata da ampie vetrature e dall’andamento regolare della linea di cintura, mentre in un abitacolo molto pulito e ‘lineare’ le finiture, con materiali morbidi e resistenti, trasmettono una piacevole sensazione di qualità. Di livello altrettanto elevato la capacità di carico favorita da una configurazione flessibile dell’abitacolo e diverse intelligenti soluzioni di stivaggio, dai 33 vani portaoggetti nell’abitacolo alle sedute sollevabili dei sedili posteriori: in totale si arriva a 510 litri grazie anche a un innovativo vano da 105 litri, impermeabile e lavabile, posizionato sotto il piano del bagagliaio. Abbattendo i sedili posteriori, il volume disponibile arriva fino a 1.605 litri, con una lunghezza utile massima di carico di 2.530 mm. La gestione della vettura è affidata nella pratica a due schermi, uno da 8,8 pollici posto di fronte al guidatore (un po’ difficile da usare) e quello centrale ‘touch’ da 14,6”, che – fra menu e sottomenu – richiede un certo allenamento.

L’impressione complessiva è quella di un prodotto pensato per piacere al più alto numero possibile di clienti, evitando quindi soluzioni troppo personali per una vita a bordo ‘easy’ come in fondo chiede il mercato, soprattutto quello elettrico. Lo stesso approccio si ritrova nelle scelte sul powertrain. A due tagli di batteria (da 39,8 e da 53 KWh, per autonomie teoriche – ma abbastanza realistiche – da 300 ai 380 km) corrispondono altrettante motorizzazioni elettriche (da 176 CV nel primo caso e da 192 CV nel secondo) e un totale di 3 versioni. Su strada la versione più potente conferma lo scatto tipico dei Suv elettrici con uno 0-100 in 8,6 secondi tutto sommato soddisfacente (la coppia di 200 Mn è immediatamente disponibile): in marcia si apprezza il ridotto diametro di sterzata mentro lo sterzo è piuttosto morbido, come da approccio cinese, così come le sospensioni, che non suggeriscono una guida sportiva. Entrambe le configurazioni supportano poi la ricarica rapida 2.5C, che consente di passare dal 30% all’80% della capacità della batteria in soli 16 minuti. D’altronde, sotto l’aspetto ‘familiare’ la B03X nasconde una architettura tecnologica di alto livello con processori Qualcomm a gestire comunicazioni che – spiegano in Leapmotor con orgoglio – non avvengono più nell’ordine dei millisecondi, bensì dei microsecondi (mille volte più brevi) a tutto vantaggio di prestazioni ed efficienza.

A sostenere le ambizioni del brand cinese un listino concorrenziale che parte da 24.900 euro per la versione Life equipaggiata con batteria da 39,8 kWh, fino ai 29.400 euro della Design con batteria da 53,0 kWh. Ma la strategia di lancio prevede per i clienti privati agevolazioni e bonus che, in caso di rottamazione, abbattono il prezzo di attacco a 19.900 euro. È inoltre disponibile una formula finanziaria dedicata che permette di guidare la B03X Life a partire da 129 euro al mese oltre a una Easy Wall Box inclusa, per agevolare la ricarica domestica e favorire un accesso ancora più semplice alla mobilità elettrica.

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