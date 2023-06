United Airlines inaugura il nuovo servizio giornaliero diretto tra Roma e San Francisco

United Airlines ha inaugurato il nuovo collegamento diretto stagionale tra Roma Fiumicino, Aeroporto Leonardo da Vinci ed il suo hub di San Francisco, celebrando oggi la partenza del suo primo volo da Roma su questa rotta.

Il nuovo volo di United è stato lanciato sulla scia dei voli giornalieri diretti esistenti, offerti dalla compagnia aerea per tutto l’anno, tra Roma e Milano Malpensa e il suo hub di New York/Newark e in aggiunta ai voli stagionali tra Roma e gli hub di Chicago O’Hare e Washington Dulles, fra Milano e Chicago, nonché tra Venezia e Napoli e l’hub di New York/Newark. United servirà più aeroporti in Italia di qualsiasi altra aerolinea statunitense offrendo, nella stagione estiva 2023, dieci voli diretti giornalieri dall’Italia agli Stati Uniti.

“Siamo onorati di inaugurare il nostro nuovo servizio tra Roma ed in nostro hub di San Francisco,” ha commentato Walter Cianciusi, Country Sales Manager Italy, United Airlines. “Siamo orgogliosi di volare da più città in Italia verso gli Stati Uniti di qualsiasi altra compagnia aerea, rafforzando il nostro network globale attraverso l’Atlantico ed offrendo ai nostri clienti in Italia una scelta di viaggio ancora più ampia e la possibilità di collegarsi attraverso i nostri hub ad altre destinazioni nelle Americhe.”

“Siamo entusiasti di inaugurare il volo diretto di United Airlines per San Francisco,” ha dichiaro Federico Scriboni, Head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma. “Con una domanda di oltre 230.000 passeggeri nel 2019, la Bay Area rappresenta il principale mercato ad oggi non collegato direttamente con Roma. Grazie a questa novità, United arriverà ad operare 4 destinazioni, raggiungendo un livello di offerta record sull’aeroporto di Fiumicino che, contando sul prestigioso riconoscimento 5 stelle Skytrax, si appresta ad accogliere livelli di traffico più elevati di sempre dal Nord America.”

La nuova rotta da Roma a San Francisco conferma la leadership di United tra i vettori USA sulle rotte transatlantiche. In aggiunta al volo da Roma a San Francisco, l’operativo estivo 2023 prevede l’apertura di nuove rotte su Dubai, Emirati Arabi, Malaga, Spagna e Stoccolma, Svezia ed altre destinazioni estive tra le più richieste in Europa come: Napoli, Parigi, Barcellona, Londra, Edimburgo, Berlino e Shannon. Oltre al lancio di nuovi voli, United opera anche su nove rotte, aggiunte nell’estate 2022, tra cui i voli diretti tra New York/Newark e Nizza, Denver e Monaco di Baviera, Boston e Londra Heathrow, Chicago/O’Hare e Zurigo e Chicago/O’Hare e Milano, oltre a voli verso quattro destinazioni non servite da nessun’altra compagnia aerea nordamericana: Amman, Giordania; Azzorre, Portogallo; Palma di Maiorca e Tenerife, Spagna.

Quest’estate United volerà verso un totale di 37 città in Europa, Africa e Medio Oriente, un numero di destinazioni superiore a quello di tutte le altre compagnie aeree statunitensi messe insieme. La compagnia sta operando un programma internazionale più ampio del 25% rispetto al 2022 al fine di soddisfare la domanda di viaggi internazionali senza precedenti che si è riscontrata.

Roma (FCO) – San Francisco (SFO)

Volo Da A Partenza Arrivo Frequenza Aeromobile Durata delle operazioni UA 506 FCO SFO 15:20 19:00 Giornaliero Boeing 777-200ER 26 May – 28 Sep 2023 UA 507 SFO FCO 16:30 13:20+1 Giornaliero Boeing 777-200ER 25 May – 27 Sep 2023

Orari espressi in orario locale e soggetti a variazioni.

Il nuovo servizio stagionale diretto di United da Roma a San Francisco è operato con aeromobili Boeing 777-200 configurati con un totale di 276 posti: 50 poltrone completamente reclinabili e con accesso diretto al corridoio in business class United PolarisSM, 24 poltrone in premium economy United Premium PlusSM e 202 posti in Economy che comprendono 46 poltrone in Economy PlusSM, con maggiore spazio per le gambe.

La classe business United Polaris è un’esperienza di viaggio di qualità che dà la priorità al relax e al comfort, con ottimi pasti a bordo, raffinati kit di cortesia e sedili completamente reclinabili, tutti con accesso diretto al corridoio.

United Premium Plus offre un comodo sedile con più spazio per le gambe, braccioli più ampi e maggiore reclinabilità dello schienale rispetto a un sedile standard in Economy Plus o Economy, oltre a un kit di cortesia Sunday Riley, una coperta e un morbido cuscino firmati Saks Fifth Avenue.

United Economy Plus offre maggiore spazio personale e per le gambe. I posti sono situati nella parte anteriore della cabina di Economy per una più rapida uscita dall’aereo all’arrivo. I posti in Economy Plus sono disponibili su tutti i voli transatlantici.

United Economy offre pasti gratuiti con bibite, succhi di frutta, birra e vino, tè e caffè inclusi e intrattenimento a bordo. Sulla maggior parte degli aerei, i sedili sono dotati di un poggiatesta regolabile e di un sistema di intrattenimento personale on-demand.