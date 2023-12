Dona una pappa a Natale! L’iniziativa dell’Associazione Amici del Cane di Latina

In questi giorni, che dovrebbero essere di festa e in cui dovremmo sentirci più buoni, purtroppo si continuano a leggere notizie di agghiaccianti maltrattamenti sugli animali, gesti disumani e inspiegabili, cattiverie gratuite verso esseri indifesi che si avvicinano fiduciosi alle persone e ne ricevono solo dolore e violenza.

Questo ci fa sentire ancora di più la necessità di aiutare i pelosi meno fortunati, quelli che non hanno ancora una casa accogliente e una famiglia amorevole ad accudirli.

È partita proprio in questi giorni una raccolta di mangimi per i cani e i gatti del Canile della Chiesuola: i volontari dell’Associazione Amici del Cane di Latina invitano a compiere un piccolo gesto di solidarietà, un modo per prendersi cura degli animali meno fortunati donandogli un momento di gioia a Natale.

Tutti coloro che vogliono contribuire alla raccolta, possono farlo con un piccolo e semplice gesto: Dona una Pappa a Natale!

Per partecipare alla raccolta, è sufficiente recarsi direttamente in canile nei prossimi giorni (dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e il lunedì e il venerdì fino alle 17) e lasciare il dono: croccantini, scatolette, umido per cani e gatti.

In occasione delle festività l’Associazione Amici del Cane ringrazia quanti si adoperano con passione e non senza sacrifici per il benessere degli animali, augura a tutti un felice Natale e un sereno anno nuovo e invita i cittadini a visitare la pagina Facebook del canile per ricevere una pioggia di gioia ammirando le Cartoline Natalizie dagli adottati, le foto dei fortunati che sono riusciti a uscire dal canile e ora vivono felici con le loro famiglie.

ASSOCIAZIONE AMICI del CANE di LATINA ODV

Via Congiunte Destre Località La Chiesuola – 04100 LATINA

Telefono: 0773.662177 – 375.6459655 (Whatsapp)

Email: associazioneamicidelcane@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/CanileLatina/

Instagram https://www.instagram.com/amicidelcanelatina/

http://amicidelcane.blogspot.com/