Fisio fit

Open Day gratuito “il Salotto dell’Anima “

Domenica 26 febbraio dalle ore 16 alle 18

Piazza Dante Zemini (Anzio)

Incontri con cadenza mensile

“Il Salotto dell’Anima” nasce per far incontrare anime in risonanza tra loro, si alterneranno momenti di ascolto e condivisione. Fondato da Marzia Gaddi, il progetto nasce per unire e condividere la sinergia di più operatori olistici. E’ un incontro gratuito il cui scopo è quello di riunire vibrazioni e menti che credono nell’energia, per far si che tutto possa espandersi. Ossia gli operatori olistici si riuniscono e incontrano le persone gratuitamente, e se gli operatori sono in risonanza accade che l’energia si espande e si propaga. Le memorie a livello energetico si propagano quando contattiamo le altre persone. Il Salotto dell’Anima nasce proprio per questo motivo, per vibrare insieme, autosostenerci e sostenerci vicendevolmente per espandere l’energia. A livello mnemonico inconscio quando mi avvicino all’altra persona percepisce queste vibrazioni. L’Open dayè un momento di incontro e di scambio. Le persone che hanno qualcosa da dire e da condividere, di interessante ed inerente all’argomento salotto dell’anima, sono le benvenute. Possono partecipare tutte quelle persone che sono curiose e sentono un richiamo verso queste vibrazioni ed argomentazioni. Saranno trattate diverse tematiche olistiche: – Costellazioni familiari ed il loro significato profondo con Marzia Gaddi – Yoga di Guarigione con Roberto Petriconi – Arteterapia con Giusi Canzoneri – Oli essenziali e Fiori di Bach con Natascia e Romina Malizia – Makko Ho con Donatella Canneddu.

Per informazioni e prenotazioni:

Marzia Gaddi 338.3789596

Roberto Petriconi 331.4434275