Serie A1F: Chieri da applausi, ma Conegliano è instancabile, dal 2-0 al 2-3

Nella quarta giornata di ritorno del Campionato di Serie A1, la domenica pomeriggio si apre con i successi di Firenze e Vallefoglia contro Macerata e Pinerolo, che rimangono ultime in classifica a quota 7 e a -2 dal terzultimo posto di Perugia. Poi due tie-break: Bergamo rimonta Cuneo da 2-1 a 2-3, fa ancora meglio Conegliano che, ad un passo dalla sconfitta contro una super Chieri, tira fuori le ultime energie di una settimana infinita e porta a casa due preziosissimi punti. Con i risultati di oggi, le pantere restano prime a +4 su Scandicci, +5 su Milano, +6 su Novara e +8 sulle collinari. Nella zona playoff, Firenze e Vallefoglia rosicchiano punti all’ottava Busto Arsizio, ora solamente a +1 sulle toscane e a +2 sulle urbinati.

La Cuneo Granda S.Bernardo incassa la quinta sconfitta consecutiva tra campionato e Coppa Italia ma torna a muovere la classifica: con la Volley Bergamo 1991 finisce 2-3, non senza rimpianti per la formazione allenata da Simone Gandini, al debutto da primo allenatore nel massimo campionato. Sotto di un set per l’ennesima partenza in salita, le cuneesi reagiscono e passano a condurre 2-1 anche approfittando di un blackout prolungato di Bergamo, con Micoli che non riesce a trovare la chiave di volta nonostante i tanti cambi. Nel quarto set le orobiche partono con la formazione tipo e scappano subito sullo 0-7, ma le padrone di casa non ci stanno e dopo una lunga rincorsa trovano l’aggancio nel finale, dove però devono cedere a causa di qualche ingenuità di troppo. Il quinto set si tinge di rossoblù grazie allo straordinario apporto di Butigan, MVP con 13 punti, 5 muri e il 46% in attacco, ben sostenuta dalla neoentrata Partenio (5 punti) e dalle solite Lanier (18) e Lorrayna (13). Per Cuneo da menzionare la bella prova di Caravello, i 23 punti di Kuznetsova e i 22 di Gicquel, si ferma a 18 Szakmary. Seconda vittora consecutiva in campionato al tie-break per le orobiche, dopo il successo con Milano inframezzato dalla sconfitta di coppa sempre contro le stesse cugine. Per Cuneo, segnali di ripresa dopo il cambio allenatore, ma servirà altro per provare a raggiungere l’ottavo posto, ora distante 5 punti. Le parole del libero cuneese: “Si è rivista una squadra più serena e tranquilla; siamo tornate a fare cose che da tanto tempo non riuscivamo a fare, quindi vediamo anche i lati positivi in una partita in cui ci siamo lasciate scappare dei punti e dei set importanti. Il rammarico più grande è senz’altro quello del quarto set, perso per le troppe imprecisioni nel finale”. Il commento dell’MVP Butigan: “Sono contentissima: è sempre importante portare a casa punti, specialmente da un campo difficile come questo. E’ stata una partita dura, abbiamo avuto tanti alti e bassi, ma noi siamo sempre pronti a rialzarci: siamo rimaste unite e alla fine siamo arrivate alla vittoria. Ognuna di noi è molto importante, lo abbiamo dimostrato una volta di più”.

Rimane on fire Il Bisonte Firenze che, per la prima volta in stagione, centra la terza vittoria consecutiva battendo 3-0 il fanalino di coda CBF Balducci HR Macerata: tre punti tutt’altro che facili, ottenuti anche soffrendo soprattutto nel primo e nel terzo set, ma che certificano il buon momento della squadra di coach Parisi. Nella prima frazione è una grande Nwakalor a trascinare le bisontine (8 punti), che partono fortissimo con un +6 sul 16-10 salvo poi farsi recuperare fino al 20-20, ma si va sull’1-0 con il punteggio di 25-23. Il secondo parziale è decisamente a tinte azzurre ma stavolta è la belga Herbots, con 7 punti, a permettere alle compagne di portarsi sul 2-0. Nel terzo set è invece Macerata a cercare la reazione, guidata da Okenwa e dalla nuova Chaussee (9 punti in coppia), ma ancora Herbots (7) e 3 punti di Malinov garantiscono i tre punti alle toscane. MVP del match proprio Ofelia Malinov, alla prima da titolare con la sua nuova maglia, capace di distribuire al meglio a livello offensivo ma anche di metterci del suo con cinque punti in attacco e due muri; da segnalare anche l’ottimo ritorno di Panetoni dopo l’infortunio, la grande prestazione di squadra a muro (13 vincenti con tre a testa per Sylves e Herbots) e i 31 punti della coppia Herbots-Nwakalor. Nessuna in doppia cifra per Macerata, che chiude con un 19% di efficienza offensiva. Felice Carlo Parisi: “Sono contento per il risultato, i tre punti per noi sono veramente fondamentali: l’unico rammarico è che pur avendo giocato nel complesso una buona partita, nel primo e nel terzo ci siamo un po’ persi e abbiamo rischiato troppo rispetto a quello che avevamo fatto. C’è ancora da lavorare sulla consapevolezza della squadra, che deve avere un po’ più di fiducia nelle proprie possibilità, ma al tempo stesso sono molto contento per il rientro di Panetoni e per l’esordio da titolare di Malinov: sono due fattori molto importanti e oggi è bene sottolinearli, così come i tre punti che per la nostra classifica sono veramente determinanti”. Dispiacere nelle parole di Alessia Fiesoli: “Nel primo e nel terzo set faccio i complimenti alla squadra per aver tenuto testa ad una grande formazione come Il Bisonte, abbiamo fatto dei bellissimi recuperi ma non sono bastati. C’è rammarico perché in settimana ci eravamo allenate veramente bene ma non siamo riuscite ad esprimere quanto fatto vedere in allenamento. Complimenti al Il Bisonte che ci ha messo in difficoltà in tutti i fondamentali. Da parte nostra torneremo in palestra e continueremo a lavorare”.

La Megabox Ond. Savio Vallefoglia conquista tre punti importanti contro la Wash4Green Pinerolo e mette nel mirino l’ottavo posto, ultimo utile per i playoff, dopo una gara combattuta anche più di quello che dice il 3-1 finale. A mettere in difficoltà le padrone di casa sono stati i 16 muri punto delle pinelle, con una Gray sempre più maestra tra le blocker della Serie A con ben 6 muri, e il servizio, che si è sbloccato solo nel quarto e ultimo set. Parte male la Megabox e la Wash4green è subito avanti nel punteggio: sul 5-9 Mafrici ferma per la prima volta il gioco. Tocca a Kosheleva guidare le Tigri verso il recupero (13-15). Entrano Papa e Barbero, e – grazie ad un muro di Mancini – si arriva sul 21 pari. Il finale è al cardiopalma, Pinerolo ha per due volte il pallone del set, ma la freddezza delle padrone fa la differenza (29-27). Cambio di campo sulla scia del primo parziale, con le ospiti che scappano subito avanti e la Megabox perde il contatto (3-7 e poi 6-13). A fare la differenza è soprattutto il servizio piemontese, che rende complicato ogni attacco delle padrone di casa. Il muro delle Pinelle non permette alle biancoverdi di passare e il secondo parziale è saldamente nelle loro mani (15-25). Nel terzo set la Megabox parte avanti, ma fatica a mantenere il vantaggio. Il primo a chiamare time out (11-8) è Marchiaro. Sirressi difende l’impossibile e dopo il secondo time out le piemontesi tornano a respirare sul collo biancoverde. Kosheleva mette a segno due punti (19-15), ma Pinerolo non molla e sul 19-18 Mafrici ferma il gioco. Le ospiti sono in partita e, come nel primo set, si va ai vantaggi: la Megabox si vede annullare ben 3 set point, prima che Hancock trovi un buco nella ricezione avversaria con un servizio fulminante che chiude il parziale (28-26). Solo nel quarto set si vede la vera Megabox, che si scrolla di dosso anche le scorie della pausa del campionato. Scendono anche le percentuali di Pinerolo sotto la spinta biancoverde (8-4 e poi 15- 11). Tocca a Kosheleva a pungere con continuità fino alla conclusione del parziale. MVP dell’incontro Aleksic, 12 punti (3 muri), Kosheleva ne realizza 17 mentre Drews si ferma a 14. Alla Wash4Green non sono bastate le cinque giocatrici in doppia cifra: Carletti (13 punti), Zago (11), Akrari (17), Gray (10) e Ungureanu (17). Le parole dell’MVP Maja Aleksic: “Sono dispiaciuta perché la nostra prestazione non è stata perfetta, ma i tre punti intascati sono importantissimi per la classifica e per il morale. Abbiamo pagato la pausa e dopo 15 giorni è difficile tornare in campo con la stessa determinazione dell’ultima partita disputata”. Così invece Adelina Ungureanu: “Sarebbe stato bello tornare a casa con punti: abbiamo lavorato tantissimo, anche durante la sosta, ma ci è mancata la determinazione per chiudere a nostro vantaggio soprattutto il primo e il terzo set”.

Sconfitta a testa non alta ma altissima per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che porta al quinto set la Prosecco Doc Imoco Conegliano conquistando il suo primo punto contro la corazzata veneta. Il risultato matura al termine di 2 ore di gioco che addirittura lasciano un po’ di amaro in bocca alle biancoblù, autrici di due primi set maiuscoli che le vede ribattere colpo su colpo alla squadra di Santarelli, e portarsi in vantaggio 2-0 (27-25; 25-21). Terzo set e, forse, partita, si decidono quando sul 20-20 va al servizio Squarcini che con tre ace consegna la frazione a Conegliano (21-25). Da lì in avanti viene fuori la forza delle pantere: il servizio, il muro-difesa e gli attacchi di un’Haak trascinatrice (top scorer con 30 punti, per un meritatissimo premio di MVP) non danno scampo alle chieresi, che non riescono più a mettere in campo l’intensità e l’aggressività mostrate in precedenza e cedono 17-25 e 9-15. Finisce così 2-3, Conegliano conquista l’ennesima vittoria, ma Chieri ha tanto di cui essere soddisfatta, per un punto che vale molto più di quel che aggiunge alla classifica. Tanti applausi anche per Squarcini, che oltre a cambiare il match nel terzo parziale ha fatto registrare anche 17 punti con 5 muri e 4 ace. Per Chieri, le migliori sono Villani (18), Grobelna (17) e Cazaute (14). Le parole di Alessia Mazzaro a fine partita: “Sono contenta che questa sera la nostra squadra sia riuscita a emergere, cosa assolutamente non semplice contro Conegliano. Ci dispiace per la sconfitta ma siamo molto contente per com’è andata. Ora pensiamo alla Challenge Cup e alla partita che ci attende mercoledì”. Così invece Federica Squarcini: “E’ stata una vera battaglia. Sapevamo che non sarebbe stato semplice, Chieri è una squadra ostica. Non abbiamo iniziato con l’atteggiamento giusto perché non siamo state aggressive. Dopo due set abbiamo reagito iniziando a fare il nostro gioco. Complimenti a Chieri perché ci ha messo tantissimo in difficoltà, ma brave noi a reagire”.

SERIE A1

4° GIORNATA DI RITORNO

Sabato 4 febbraio ore 18.00

Vero Volley Milano-Bartoccini-Fortinfissi Perugia 3-1 (24-26, 25-20, 26-24, 25-11)

Sabato 4 febbraio ore 19.30

Igor Gorgonzola Novara-E-Work Busto Arsizio 3-2 (17-25, 26-24, 23-25, 26-24, 15-10)

Sabato 4 febbraio ore 20.30 diretta Rai Sport + HD

Trasportipesanti Casalmaggiore-Savino Del Bene Scandicci 1-3 (25-17, 21-25, 22-25, 21-25)

Domenica 5 febbraio ore 17.00

Cuneo Granda S.Bernardo – Volley Bergamo 1991 2-3 (20-25 25-19 25-16 23-25 10-15)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Wash4green Pinerolo 3-1 (29-27 15-25 28-26 25-16)

Il Bisonte Firenze – Cbf Balducci Hr Macerata 3-0 (25-23 25-18 25-23)

Domenica 5 febbraio ore 19.30 diretta Sky Sport Arena

Reale Mutua Fenera Chieri – Prosecco Doc Imoco Conegliano 2-3 (27-25 25-21 21-25 17-25 9-15)

I TABELLINI

CUNEO GRANDA S.BERNARDO – VOLLEY BERGAMO 1991 2-3 (20-25 25-19 25-16 23-25 10-15) – CUNEO GRANDA S.BERNARDO: Hall 10, Signorile 1, Kuznetsova 23, Cecconello 11, Gicquel 22, Szakmary 18, Caravello (L), Caruso 1, Diop. Non entrate: Gay (L), Klein Lankhorst, Drews, Magazza VOLLEY BERGAMO 1991: Lanier 18, Butigan 13, Da Silva 13, Cagnin 5, Stufi 8, Gennari 7, Cecchetto (L), Partenio 5, Frosini 4, May 2. Non entrate: Bovo, Turla’, Cicola (L). All. Micoli. ARBITRI: Rossi, Goitre. NOTE – Spettatori: 1130, Durata set: 23′, 27′, 27′, 28′, 17′; Tot: 122′. MVP: Butigan.

Top scorers: Kuznetsova S. (23) Gicquel L. (22) Szakmary G. (18)

Top servers: Gennari G. (2) Cecconello A. (2) Lanier K. (1)

Top blockers: Butigan B. (5) Cecconello A. (5) Szakmary G. (3)

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA – WASH4GREEN PINEROLO 3-1 (29-27 15-25 28-26 25-16) – MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: D’odorico 10, Aleksic 12, Hancock 5, Kosheleva 17, Mancini 10, Drews 14, Sirressi (L), Papa 2, Piani, Barbero. Non entrate: Laza’ro Castellanos, Borelli (L), Furlan, Berti. All. Mafrici. WASH4GREEN PINEROLO: Prandi 4, Ungureanu 17, Gray 10, Zago 11, Carletti 13, Akrari 17, Moro (L), Renieri 1, Bortoli, Grajber, Bussoli (L). Non entrate: Jones, Gueli. All. Marchiaro. ARBITRI: Verrascina, Zavater. NOTE – Spettatori: 367, Durata set: 34′, 22′, 33′, 24′; Tot: 113′. MVP: Aleksic.

Top scorers: Ungureanu A. (17) Kosheleva T. (17) Akrari Y. (17)

Top servers: Ungureanu A. (2) Prandi V. (2) D’Odorico S. (2)

Top blockers: Gray A. (6) Akrari Y. (5) Mancini G. (4)

IL BISONTE FIRENZE – CBF BALDUCCI HR MACERATA 3-0 (25-23 25-18 25-23) – IL BISONTE FIRENZE: Van Gestel 7, Sylves 7, Malinov 7, Herbots 16, Graziani 4, Nwakalor 15, Panetoni (L), Alhassan 7. Non entrate: Kosareva, Guiducci, Lapini (L), Lotti, Adelusi, Knollema. All. Parisi. CBF BALDUCCI HR MACERATA: Fiesoli 4, Molinaro 8, Malik 8, Abbott 6, Aelbrecht 4, Dijkema, Fiori (L), Okenwa 9, Chaussee 7, Ricci, Cosi. Non entrate: Poli, Napodano (L), Quarchioni. All. Paniconi. ARBITRI: Piperata, Brancati. NOTE – Spettatori: 1047, Durata set: 32′, 22′, 29′; Tot: 83′. MVP: Malinov.

Top scorers: Herbots B. (16) Nwakalor S. (15) Okenwa A. (9)

Top servers: Okenwa A. (1) Nwakalor S. (1) Graziani E. (1)

Top blockers: Herbots B. (3) Sylves A. (3) Molinaro B. (2)

REALE MUTUA FENERA CHIERI – PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 2-3 (27-25 25-21 21-25 17-25 9-15) – REALE MUTUA FENERA CHIERI: Cazaute 14, Mazzaro 8, Grobelna 17, Villani 18, Weitzel 12, Bosio 3, Spirito (L), Storck 5, Morello, Butler, Nervini. Non entrate: Kone, Fini (L), Rozanski. All. Bregoli. PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Gennari 5, De Kruijf 9, Wolosz 2, Gray 9, Squarcini 17, Haak 30, De Gennaro (L), Robinson-cook 11, Lubian 4, Plummer 1. Non entrate: Priore (L), Carraro, Samedy. All. Santarelli. ARBITRI: Piana, Mattei. NOTE – Durata set: 29′, 24′, 25′, 23′, 16′; Tot: 117′. MVP: Haak.

Top scorers: Haak I. (30) Villani F. (18) Grobelna K. (17)

Top servers: Squarcini F. (4) Grobelna K. (3) Haak I. (2)

Top blockers: Squarcini F. (5) Mazzaro A. (4) Haak I. (3)

LA CLASSIFICA

Prosecco Doc Imoco Conegliano 46 (16 – 1); Savino Del Bene Scandicci 42 (13 – 4); Vero Volley Milano 39 (13 – 4); Igor Gorgonzola Novara 38 (14 – 3); Reale Mutua Fenera Chieri 36 (12 – 5); Trasportipesanti Casalmaggiore 28 (9 – 8); Volley Bergamo 1991 25 (8 – 9); E-Work Busto Arsizio 22 (7 – 10); Il Bisonte Firenze 21 (7 – 10); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 20 (7 – 10); Cuneo Granda S.Bernardo 17 (6 – 11); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 9 (3 – 14); Wash4green Pinerolo 7 (2 – 15); Cbf Balducci Hr Macerata 7 (2 – 15).

SERIE A1

5° GIORNATA DI RITORNO

Sabato 11 febbraio ore 20.30 diretta Rai Sport + HD

Cbf Balducci Hr Macerata – Vero Volley Milano

Domenica 12 febbraio ore 17.00

Volley Bergamo 1991 – Igor Gorgonzola Novara

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Cuneo Granda S.Bernardo

E-Work Busto Arsizio – Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Trasportipesanti Casalmaggiore

Domenica 12 febbraio ore 19.30 diretta Sky Sport

Il Bisonte Firenze – Reale Mutua Fenera Chieri

Lunedì 13 febbraio ore 18.00

Savino Del Bene Scandicci – Wash4Green Pinerolo

