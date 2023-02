Roma, controlli dei carabinieri nei quartieri Trionfale, Monte Mario, Ponte Milvio e Tomba di Nerone

Fisio fit

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio mirato al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado.

Ad esito delle attività tre persone sono state arrestate e altre due denunciate a piede libero.

A finire in manette una 49enne romana che, nonostante fosse sottoposta agli arresti domiciliari per precedenti reati, è stata sorpresa in strada senza alcuna autorizzazione; un 58enne originario di Napoli ma residente a Roma, già sottoposto alla detenzione domiciliare, in ottemperanza di un ordine di esecuzione di pena emesso dal Tribunale di Napoli, dovendo espiare la pena di 17 anni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti; un 48enne, originario di Capoverde ma residente a Roma, in ottemperanza all’ordine di esecuzione di pena emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma, dovendo lo stesso espiare pena di un anno e 5 mesi di reclusione per i reati di ricettazione e furto aggravato.

I Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale hanno poi denunciato un 15enne eritreo per porto abusivo di armi perché trovato in possesso di due coltelli a serramanico.

Una 17enne rom, invece, è stata denunciata perché riconosciuta quale autrice di un furto consumato in un’attività commerciale di zona.

Nel corso del controllo, i Carabinieri hanno identificato 104 persone e eseguito verifiche su 49 veicoli.