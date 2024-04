Anzio, sosta selvaggia in centro. Affluenza record nella cittadina balneare, elevate circa 250 sanzioni dalla Polizia Locale

Anzio, stop alla sosta selvaggia nella cittadina balneare alle porte di Roma, soprattutto nei week end, ieri nella giornata di domenica, sono state elevate sanzioni per circa 250 verbali da parte della Polizia Locale diretta per l’occasione dalla vice comandante Nicoletta Perci. Le multe elevate sono state ai sensi del codice della strada per : divieto di fermata, sosta sui marciapiedi, sosta su attraversamento pedonale, sosta su intersezione spartitraffico e incroci, divieti di sosta, passi carrabili con autorizzazioni, in tutte le vie del centro di Anzio. Gli agenti della Polizia Locale del Comando anziate diretto dal comandante Antonio Arancio, hanno lavorato per molte ore, dal mattino al tardo pomeriggio, per arginare il fenomeno delle auto in sosta selvaggia a causa dell’ elevata affluenza turistica che nel fine settimana si registra sul territorio di Anzio.

