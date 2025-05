Associazione Donne per la Sicurezza: omicidio Camboni, Cerusico “Pronti a prestare supporto e assistenza ad eredi Stefania”

“In qualità di Presidente dell’Associazione Donne per la Sicurezza, Associazione operante sul territorio del Comune di Fiumicino e fortemente sensibilizzante sui gravi fatti di cronaca riguardanti offese alle donne e concretizzatisi anche episodi gravissimi incidenti sulla vita umana, come da ultimo il grave fatto di sangue occorso alla sig.ra Stefania Camboni privata ignobilmente della vita per mano assassina, si dà disponibilità agli eredi (genitori, figli, nipoti, nonni) della compianta signora, di prestare supporto e assistenza al fine di garantire gli autori del grave fatto di sangue alla giustizia con risarcimento del gravissimo danno subito”. “Ciò è dovuto in ragione del nobile fine perseguito dalla nostra associazione che deve essere mirato a salvaguardare completamente le persone offese dal deprecabile fatto di sangue occorso in Fiumicino. Invitiamo pertanto i soggetti aventi titolo a rivendicare le loro legittime e giustificate aspettative a contattare l’associazione che rimane a completa disposizione per il proseguo dell’attività giudiziale e processuale e di supporto”. Queste le parole di Barbara Cerusico Presidente Associazione Donne per La Sicurezza. Contatti: donneperlasicurezzaodv@gmail.com