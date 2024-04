Un Pranzo di Beneficenza per i Poveri ad Anzio: Nutrimento per l’anima insieme al Rotary Club Costa Neroniana

In un mondo spesso frenetico e individualista, ci sono momenti in cui la generosità e la solidarietà emergono come una luce calda e accogliente. Uno di questi momenti è il pranzo di beneficenza, un’occasione in cui le tavole si uniscono per nutrire non solo i corpi, ma anche le anime.

Il Rotary Club Costa Neroniana ha abbracciato questa nobile causa, organizzando un pranzo speciale presso la Parrocchia San Benedetto di Anzio. Il 21 Aprile sarà un giorno in cui i cuori si apriranno e le mani si stringeranno per sostenere chi ha bisogno. Molti i Soci che parteciperanno come Volontari.

Gli Sponsor: Questo evento non sarebbe possibile senza il sostegno di ristoranti, supermercati e pasticcerie locali. Il Supermercato Tigre Amico di Anzio, guidato da Gianluca De Santis, ha già dimostrato la sua generosità fornendo le bevande per il pranzo, mentre il Ristorante Molo 5.63, nella persona di Cristina Giovannini, fornirà i primi piatti. Altri Sponsor stanno unendosi a questa catena di solidarietà, dimostrando che, quando le imprese locali si uniscono, possono fare la differenza, perché un pranzo di beneficenza non è solo cibo, ma un abbraccio.

Unisciti a Noi: Se sei un ristorante o una pasticceria interessata a partecipare come Sponsor, contattaci alla Segreteria (segreteria@rotarycostaneroniana.org). Insieme possiamo fare la differenza e contribuire a un mondo più solidale.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet