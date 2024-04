Astrotarocchi 7 aprile 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ🌹 07 Aprile 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete giornata dove si pensa in qualche modo a come risolvere qualcosa, all’improvviso arriva l’idea e saprete come chiudere questa situazione ed andare oltre, la giornata e’ buona

Toro le scelte fatte sono chiare, e gia’ sapete che porteranno un nuovo modo di lavorare, e di raggiungere i vostri traguardi e cosi sara’, la giornata non presenta particolari ostacoli

Gemelli siete un po’ tormentate in questi giorni, ma il cambio di direzione e’ alle porte, ci saranno comunicazioni che all’improvviso sbloccano qualcosa che aspettate da tempo, la giornata e’ buona

Cancro si presentano occasioni dove ci si trova a dover scegliere fra due scelte importanti e si discute, in questa situazione si puo’ trarre buon profitto se si sceglie la strada giusta , riflettete prima di agire

Leone ci sono notizie che arrivano da persone di vostro interesse, e un po’ come la lente d’ingrandimento state cercando di capire alcune cose, che piu’ avanti capirete, e a quel punto saprete anche come muovervi. La giornata e’ buona

Vergine dentro di voi cercate una strada, ma state camminando dentro un labirinto in una strada senza uscita, vi converrebbe valutare l’idea di tornare indietro e non ripetere le stesse cose, perche’ questo rischio c’e’, vorrebbe dire non avere appreso e tornare punto e da capo , evitate ripetizioni che non fanno bene a nessuno. La giornata e’ buona

Bilancia ci sono comunicazioni risolutive, e la confusione e’ definitivamente lasciata alle spalle, e con nuove idee e una bussola nuova che funziona perfettamente potete tranquillamente affrontare in maniera serena il vostro futuro, la giornata e’ di relax

Scorpione per voi e chi vi e’ intorno inizia a splendere il sole, quindi una bella energia, forte determinata e pronta a risolvere le questioni in sospeso, che risolverete in tempi brevi la giornata e’ ottima

Sagittario arrivano le soddisfazioni e un bell’appagamento un po’ su tutti i fronti maggiormente sarete tanto corteggiate, occhio che nel mezzo non ci sia qualcuno interessante, la giornata e’ buona

Capricorno ci saranno cose che avranno la loro spiegazione e una bella coppia che si guarda puo’ indicare solo un amore in cui in mezzo non puo’ esserci altro, quindi preparatevi che di scena va proprio lui, l’amore. La giornata e’ molto tranquilla

Acquario per voi continua la fortuna che arriva da dove vuole, colpisce dove gli capita e scappa, state con le antenne dritte, la giornata e’ ottima

Pesci si risolvono alcune questioni pratiche e si sistemano le questioni materiali ( fra qualche tempo ) resta da riallineare il cuore che un po’ provato e’ restio a farsi convincere. Ma cederete, e le giornate saranno bellissime



