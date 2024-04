Regione Lazio, Bertucci: “Saremo protagonisti al Vinitaly”

“La produzione vinicola è un orgoglio di tutti i nostri territori. Per questo va salutato con orgoglio tutto il lavoro fatto dalla nostra amministrazione regionale, dall’assessore Righini, dal commissario Arsial Massimiliano Raffa e da tutto il personale dell’agenzia regionale per portare le nostre eccellenze al Vinitaly”.

Queste le parole di Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, a margine della conferenza stampa di presentazione delle iniziative organizzate dalla Regione Lazio in occasione del Vinitaly, che si è svolta in data odierna nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma in piazza di Pietra.

“Una presentazione che ha confermato il cambio di passo rispetto alla scorsa partecipazione, un cambiamento suggellato da un padiglione fieristico più grande, bello e funzionale. E’ un messaggio importante quello lanciato a tutti i presenti dal presidente Rocca e dall’assessore Righini: la nostra Regione sa fare squadra e vuole continuare a crescere in questo comparto””, prosegue Bertucci.

Ma anche un altro messaggio ha avuto un forte impatto. “Ci troviamo davanti ad una sfida, come ha detto Righini, ed è importante che tutti i rappresentanti del settore vinicolo regionale si sentano sostenuti in questo percorso. Torniamo finalmente a parlare di eccellenza, ad ascoltare chi produce e chi protegge i territori, per usare la bella immagine utilizzata dal presidente Rocca: questi sono i nostri obiettivi, perché la nostra Regione merita l’eccellenza. Una Regione che è al fianco degli imprenditori custodi della terra, in un settore, quello agroalimentare, che per noi è altamente strategico”.

La conferenza ha avuto anche un valore decisamente emozionante. “Essere qui a parlare di tutto questo porta, ancora, a ricordare e ringraziare tutto il lavoro di Valentina Paterna, da presidente della Commissione Agricoltura. Tutto quello che abbiamo ascoltato e visto oggi, come ha detto l’assessore Righini, è anche merito suo”, chiude il presidente della Commissione Bilancio.