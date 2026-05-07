Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Ue, Ferlaino (SocialCom) presenta ricerca al Pe: “Centrale tra cittadini”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Maggio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – “La ricerca che abbiamo presentato oggi dimostra chiaramente che l’Europa è un tema centrale, sia per i cittadini italiani che per i cittadini europei. C’è tanta critica ma anche tanta speranza: le accise, gli accessi di regolamentazioni, le politiche green spaventano i consumatori e i cittadini europei, ma il Made in Europe e la risposta, diciamo, europea alle sfide che il mondo globale ci porta anche sui social emerge con forza. E questa è la cosa che maggiormente mi lascia sperare”. Lo dichiara Luca Ferlaino, presidente di SocialCom, all’evento organizzato a Bruxelles dal titolo “L’Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe”, commentando i dati del sondaggio lanciato dall’agenzia e da Italiavanti. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Maggio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Pichetto Fratin “Controlli anti speculazioni, no a decisioni sull’onda del panico”

11 Marzo 2026

Gianluca Di Cocco “la politica rispetti la scuola”

28 Febbraio 2021

Atp Montecarlo, esordio vincente per Sinner in coppia con Bergs nel torneo di doppio

5 Aprile 2026

Rugby Anzio Club sconfitto a L’Aquila. La C1 riprenderà l’11 marzo

19 Febbraio 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno