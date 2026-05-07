Caso Minetti, Mediaset: “Nessuna indulgenza verso parole Ranucci, ma in diretta tutto può accadere”

(Adnkronos) –

“Nessuna indulgenza verso le parole di Ranucci”. Dopo la diffusione della notizia che il ministro della Giustizia Carlo Nordio avvierà un’azione risarcitoria nei confronti di Mediaset e di Bianca Berlinguer in seguito all’ospitata di Sigfrido Ranucci a ‘È sempre Cartabianca’ ai piani alti di Cologno Monzese, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti interne a Mediaset, la posizione dell’azienda è netta e trapela dispiacere per la reazione del ministro Nordio: “Le notizie non verificate non sono notizie. Punto. Ma in diretta tutto può accadere e il ministro ha potuto smentire immediatamente le autonome affermazioni dell’ospite in studio. Da editori pluralisti, non censuriamo. Ma diamo a tutti la possibilità di ribattere, com’è accaduto”, spiegano le fonti.

Vengono però rispedite al mittente le ricostruzioni giornalistiche che parlano di incrinature con il Governo o di irritazione nei confronti della conduttrice di ‘È sempre Cartabianca’: “La dichiarazione di Bianca Berlinguer è stata condivisa con l’azienda — ribadiscono fonti del Biscione – Non esiste alcun giallo, interno o esterno, nessun complotto, ma neppure alcuna accondiscendenza verso gossip spacciati per giornalismo d’inchiesta”.

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