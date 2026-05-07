Renault 4 E-Tech Plein Sud, un tetto apribile fra passato e presente

(Adnkronos) –

Un tetto apribile in tessuto per rafforzare l’effetto ‘retro-moderno’ e ribadire una continuità di stato d’animo con l’originale di 65 anni fa: è la scelta di Renault per la 4 E-Tech che si arricchisce della versione Plein Sud, offrendo la stessa ‘allegria’ ma confort e sicurezza un tempo inimmaginabili. D’altronde, per affrontare il futuro – che sarà 100% elettrico, nel lungo periodo – Renault ha deciso di giocare la carta del passato: ma è un’operazione nostalgia che non è fine a se’ stessa bensì punta a utilizzare nomi e stilemi conosciuti per avvicinare i giovani di oggi alle soluzioni tecnologiche più attuali.

La conferma arriva appunto dalla 4 E-tech, che è il modello di punta fra le compatte elettriche del brand (che per l’occasione ha ripreso anche le iconiche denominazioni Twingo e 5) e si propone come vettura più ‘completa’ del gruppo. Non solo il gioco dei rimandi stilistici è più riuscito che altrove, ma questa è una questione di gusti, ma la 4 E-tech può parlare a una fascia più ampia di clientela grazie alle maggiori dimensioni (4,14 metri di lunghezza contro i 3,92 della 5 e i 3,79 della Twingo) e a un bagagliaio a misura di famiglia (420 litri di capienza dichiarata) con una soglia di carico a soli 61 cm.

Proprio i centimetri in più, che fanno la differenza nei parcheggi cittadini, e il listino più ‘pesante’ rispetto alla 5 (si parte da 29.950 euro in assenza di promozioni) hanno leggermente limitato la diffusione nella fase iniziale, ma – grazie allo sconto di 2 mila euro in corso e a incentivi sulle forniture energetiche ( fino a 25.000 km di ricarica a casa con Enel) – il modello dovrebbe registrare una ripresa di interesse. I contenuti ci sono tutti come conferma il recente riconoscimento come ‘Best Buy’ in Europa per il 2026 agli Autobest Awards in cui il voto di giornalisti provenienti da 32 paesi e del pubblico ha tenuto conto di ben 13 criteri, tra cui prezzo, design e nuove tecnologie.

Nata sulla piattaforma AmpR Small, la 4 E-Tech è disponibile in due versioni: motore da 120 CV e batteria da 40 kWh, con autonomia dichiarata 308 km e quella con powertrain da 150 CV e accumulatori da 52 kWh per una autonomia reale che in città sfiora i 400 km.Nella prova di tutti i giorni, è chiaramente la seconda quella preferibile, dal momento che i quasi 100 km in più di autonomia fanno la differenza nell’utilizzo da macchina per tutta la famiglia e non solo da spostamenti limitati. La ricarica veloce è limitata a 100kW ma basta mezz’ora per passare dal 15 all’80% di carica. Peraltro con uno 0-100 da poco più di 8 secondi, nonostate i 15 quintali da spostare (più del doppio della versione ‘originale’) la versione più potente esalta l’agilità e la reattività che contraddistinguono le elettriche ed elettrificate della gamma Renault.

Grazie ai cm rispetto alle sorelle più piccole la 4 E-Tech Electric su strada assorbe meglio le asperità e i 18,1 cm di altezza dal suolo danno al conducente una sensazione da Urban Suv piuttosto che da city car. Silenziosa e confortevole per tutti i passeggeri offre lo spazio ‘giusto’ anche sui sedili posteriori mentre il giusto equilibrio fra passato e modernità permette di offrire soluzioni hi-tech di infotainment e connettività ma senza trascurare graditi richiami al passato come il sedile del passeggero che può diventare un tavolino.

A rafforzare l’immagine ‘sbarazzina’, esaltata dalle scelte di design, adesso – come detto – arriva la Plein Sud che richiama la versione Plein Air della Renault 4 originale, completamente decapottabile, che aveva eliminato porte, tetto e portellone posteriore sostituendoli con una semplicissima capote. Oggi queste opzioni – in vetture così complesse – non sono più possibili ma la Plein Sud con il suo tetto apribile elettrico in tessuto permette di viaggiare comunque all’aria aperta esaltando una esperienza di bordo quasi d’altri tempi, per la simpatia che suscita. La versione Plein Sud porta il listino a 36.790 euro nell’allestimento Techno e a 38.970 in quello Iconic, un incremento motivato dalla raffinatezza delle scelte utilizzate (grazie anche al know-how dei partner Webasto e Haartz) che permettono di offrire qualità acustiche ed ermetiche superiori, essendo il tetto – lungo 92 cm e largo ben 80 – foderato internamente ma senza incidere sul peso. Una versione realmente 4 stagioni per un modello che non è invecchiato di un giorno, migliorando ma restando sempre sé stesso.

—

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)