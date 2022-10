Tre incidenti nella notte, sul Gra scontro tra quattro auto, morto ragazzo di 20 anni

Ancora sangue sulle strade della Capitale. Tre incidenti, di cui uno mortale, sono infatti, avvenuti questa notte. Il primo in via Ardeatina, incrocio via di Vigna Murata ed ha coinvolto un’unica auto che si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto dall’auto il conducente che è stato trasportato dal personale medico del 118 all’ospedale Sant’Eugenio, in codice rosso. Quattro, invece, le auto coinvolte nell’incidente avvenuto sul Grande raccordo anulare, in carreggiata interna, in cui ha perso la vita un giovane di 20 anni. Tre le persone rimaste ferite nell’impatto tutte trasportate in ospedale in codice giallo. Vigli del fuoco al lavoro anche in via Cassia bis all’altezza del km 4, per una macchina che si è ribaltata. Anche in questo caso il conducente è stato estratto dalle lamiere e trasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Andrea. Dalla mezzanotte di oggi sono stati circa trenta gli interventi effettuati dai vigili del fuoco su Roma e provincia.

