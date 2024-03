Un secolo in un libro, “Momenti di vita” vissuta ai tempi del coronavirus

Serata magica, ricca di riflessioni quella del 15 marzo u.s. a Campagnano, località a pochi chilometri da Roma, dove si è svolta, presso la Sala delle Conferenze di Palazzo Venturi, la presentazione del libro “Momenti di vita (ai tempi del Coronavirus)” scritto e curato da Giuseppe Contini, Edito da Fondazione Mario Luzi. Alla presentazione ha preso parte il sindaco del comune di Campagnano, Alessio Nisi, con il Consigliere alla Cultura Elisabetta Cecchitelli, la storica Luisa Bussi, l’archivista Maria Antonietta Serci e l’avvocato Raffaele Pellegrino.

L’autore, Contini, è stato un noto professore di Diritto costituzionale dell’Università di Cagliari. Durante la sua carriera ha svolto diverse prestigiose mansioni. È presidente del Consorzio inter universitario per la formazione (COINFO); un componente del Comitato degli esperti presso il Ministero dell’Interno per l’identificazione dei principi fondamentali e degli indirizzi per l’attuazione della delega legislativa. Figura di spicco nel panorama universitario prendendo parte al Comitato dell’Ateneo cagliaritano per le azioni di tutoraggio. Inoltre è una componente fondamentale nel gruppo di programmazione dell’Università di Bari e membro corrispondente all’università Colombiana

Il libro è una raccolta di poesie scritte la prima parte a Cagliari durante i mesi gennaio-giugno 2020 nella casa d’infanzia dell’autore a Villanova. La seconda parte completata nella residenza estiva a Campagnano alle pendici di un vulcano spento da decenni. Con una chiave di lettura sarcastica e malinconica, l’autore ci accompagna e ci fa ripercorrere la sua storia, momenti di vita vissuta riuscendo a tramutare in parole le emozioni che le mura familiari e la terra d’origine gli creano. Ci immergiamo poi in quel tempo appena trascorso della pandemia definito dall’autore tempo di prigionia. Nel suo insieme il libro ricorda uno spartito musicale, in cui da un lato ci sono le poesie scritte in sardo, rappresentando una magia melodica per chi non ne capisce il significato e dall’altra parte la traduzione in italiano.

Lavinia Prisco Rodriguez

