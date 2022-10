Eric Mas vince il Giro dell’Emilia: nulla da fare per Pogacar e per Pozzovivo

L’edizione 2022 del Giro dell’Emilia è stato conquistato da Eric Mas della Movistar. Il ciclista della squadra spagnola ha staccato i suoi avversari nei metri finali della corsa italiana corridori di spicco come Taddej Pogacar e Domenico Pozzovivo. Lo spagnolo in più riprese ha provato a dare battaglia e staccare tutti, ma solo nel finale ha dato prova di avere una grande gamba per questo finale di stagione. In quarta posizione è giunto il suo compagno di squadra Alejandro Valverde che prosegue la sua andatura ideale in vista de Il Lombardia. Top Ten per Lorenzo Fortunato Eolo-Kometa Cycling e per Davide Formolo della Uae Team Emirates.

L’ordine di arrivo del Giro dell’Emilia

Enric Mas Tadej Pogacar Domenico Pozzovivo Alejandro Valverde Rigoberto Uran Lorenzo Fortunato Ruben Fernandez Rudy Molard Davide Formolo Michael Storer

