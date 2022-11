Si archivia anche la quindicesima giornata di campionato prima di rompere le righe tra vacanze e convocazioni in nazionale per le partenze per il Qatar, e terminata proprio con Juventus–Lazio

JUVENTUS-LAZIO 3-0

All’Allianz Stadium la Juventus travolge la Lazio per 3-0 con un risultato secco e perentorio che non lascia spazio a dubbi. con una doppietta di Kean e gol nel finale di Milik su assist di Chiesa. La Juventus sta risalendo la classifica con tutta la sua potenza e non ha ancora recuperato tutti i giocatori.

Feroce, cinica, concreta: è questa la nuova Juventus che sta mandando nel dimenticatoio quella brutta, arruffona e inconcludente della prima fase di campionato. Sesta vittoria consecutiva senza subire gol. Di fronte una Lazio che ha cercato di opporre resistenza e anzi, ha vantato complessivamente un possesso di palla maggiore anche se non ha mai veramente impensierito Szczesny.

Ma la giornata spezzatino di campionato è iniziata venerdì con Empoli-Cremonese

EMPOLI-CREMONESE 2-0

Venerdi l’Empoli ha sconfitto 2-0 in casa una Cremonese ormai sempre più diretta candidata per tornare in serie B. Cambiagu al 46mo e il talentino Parisi al minuto 88, regolano i lombardi lasciandoli così a soli 7 punti.

SAMPDORIA-LECCE 0-2

A Marassi la Sampdoria perde in casa col Lecce per 0-2 confermando lo stato pietoso della formazione ligure che, se non si riprende in fretta, rischia seriamente la retrocessione. Assenza di gioco accompagnata da una scarsa vena dei suoi giocatori. Di fronte un Lecce che, dopo la sconfitta interna subita due partite fa con la Juventus, ha inanellato la seconda vittoria consecutiva dando così un po’ di respiro alla posizione di classifica dei pugliesi che è sempre a rischio.

NAPOLI-UDINESE 3-2

Sabato alle ore 15.00 il Napoli ha battuto in casa l’Udinese per 3-2. Dopo essersi portati in vantaggio per 3-0 con le reti di Osimehn, Zielinski e Elmas rischia di farsi raggiungere clamorosamente dai friulani che in due minuti fanno due gol con le reti di Nestorovski e Samardzic. Un risultato che mantiene i partenopei abbondantemente in vetta ma che ancora una volta mostra carenze nelle partite casalinghe dove ha rischiato parecchio.

BOLOGNA-SASSUOLO 3-0

Il Bologna si riprende dopo la batosta di Milano dove ha perso 6-1 contro l’Inter e si riprende i 3 punti ai danni del Sassuolo che al Dall’Ara subisce un’umiliazione soccombendo per 3-0 contro i padroni di casa i quali, a parte la parentesi di San Siro, sembra in netta ripresa. Un Sassuolo che comunque appare aver perso molta personalità. La squadra di Dionisi sta attraversando un periodo di forte e preoccupante calo.

ATALANTA-INTER 2-3

Nel lunch match della domenica tra Atalanta e Inter, la squadra di Inzaghi vince per 2-3. Apre le marcature l’Atalanta con Lookman e poi con una doppietta di Dzeko l’Inter ribalta ilrisultato. Il terzo gol arriva per un autogol del rientrante Palomino, il quale però si rifà poco dopo siglando il secondo gol dei bergamaschi. L’Inter sugella la vittoria contro un’Atalanta che sembra da un po’ di tempo in caduta libera e deprivata completamente delle caratteristiche tipiche che l’hanno resa la squadra che tutti conoscevamo fino a poco tempo fa.

ROMA-TORINO 1-1

Partita al cardiopalma all’olimpico di Roma dovre la partita tra Roma e Torino si è conclusa 1-1

Al 55mo il Torino passa in vantaggio con un bellissimo colpo di testa di Linetty che mette il pallone alle spalle dell’incolpevole Rui Patricio e pochi minuti dopo Vlasic potrebbe raddoppiare.

Solo nel finale di gara, con l’ingresso in campo di Dybala, la Roma trova più cattiveria in fase di attacco.

E’ proprio l’ex Juve a procurarsi in area la massima punizione per sgambettamento da parte di Djdji. Dal dischetto va l’ex Belotti che però manda sul palo alla destra di Milinkovic Saic e si resta così 0-1 ma solo all’ultimo giro di orologio la Roma segna il gol del pareggio in mischia con Matic che è aiutato anche da una deviazione che mette fuori causa il portiere serbo. Ancora una beffa per i granata che subiscono gol negli ultimi mìinuti

MONZA-SALERNITANA 3-0

Il Monza, ormai definitivamente resuscitato con la cura Palladino, travolge la Salernitana 3- 0 Carlos Augusto porta in vantaggio il Monza al min 23, raddoppio di Mota al 35mo e infine cala il tris Pessina su calcio di rigore.

La Salernitana che sembrava attraversare un buon periodo di forma è crollata a Monza contro una squadra ormai ritrovata dopo un inizio di stagione da dimenticare.

VERONA-SPEZIA 1-2

La notizia più importante è purtroppo l’infortunio tremendo occorso a Dragowski che in un contrasto in uscita su Lasagna resta col la caviglia destra piegata e forse spezzata che lo costringerà a saltare inevitabilmente il mondiale.

Decima sconfitta consecutiva per i veronesi che dopo la sconfitta intera subita dalla Juve perdono anche in casa con lo Spezia. Va in vantaggi il Verona al 30mo con un’azione meravigliosa orchestrata da Lasagna che pesca Verdi dal lato opposto che infila Sepe con uno scavetto spettacolare.

Ma il vantaggio non dura molto perché nella ripresa al minuto 55 inizia la rimonta dello Spezia che va in gol con Nzolà che raddoppia anche al 69mo portando così a casa i tre punti. Decima sconfitta consecutiva per il Verona che ormai dopo 15 giornate ha soli 5 punti ed è ultima in classifica in totale solitudine

MILAN-FIORENTINA 2-1

Il Milan parte sparato e dopo circa 90 secondi va subito in vantaggio con Leao che chiude una triangolazione perfetta e si presenta da solo davanti a Terracciano infilandolo sulla sua sinistra.

Dura meno di mezz’ora il vantaggio rossonero perché Barak sigla il pareggio per i viola con un tiro di sinistro da centro area ma deviato da Thiaw che mette fuori causa Tatarusanu. Capovolgimenti di fronte per il resto della gara con Leao che a pochi minuti dal termine spreca un’occasione d’ro e spara alto da pochi metri.

Ma è solo nei minuti di recupero che il Milan vince grazie a un autogol della Fiorentina con Milenkovic che consente ai rossoneri di restare a -8 dal Napoli

