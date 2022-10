Ci sono anche due giovani studentesse marinesi, Caterina Falcone e Ludovica Berardini dell’Istituto Comprensivo Vivaldi di Santa Maria delle Mole, tra i premiati del concorso letterario “Scriviamo a colori” del Centro Astalli per la sezione scuola secondaria di primo grado, sui temi del diritto d’asilo e del dialogo interreligioso.

La cerimonia di premiazione si è svolta lo scorso 20 ottobre presso l’Auditorium del Massimo a Roma dove Caterina e Ludovica hanno rispettivamente ritirato il primo e terzo premio.

Caterina, classificatasi al primo posto, ha tenuto a sottolineare che questa sua vittoria rappresenta per lei qualcosa di speciale: “Il mio racconto si intitola ‘l’ingrediente segreto’ – ha detto Caterina – Parla di una grande passione per la cucina che aiuta la protagonista Clarisse, una ragazza congolese, a conquistare il suo grande sogno di diventare una chef apprezzata in tutto il mondo riuscendo a trasmettere attraverso i suoi piatti l’amore per la sua patria. Proprio l’amore è l’ingrediente segreto aggiunto in quei piatti che le hanno permesso di unire culture e stringere rapporti umani importanti con nuovi amici nei posti da lei raggiunti.

Questa storia è ispirata alla storia vera di questa ragazza che dal Congo si è trasferita in Veneto e ha creato delle ricette fusion, mescolando ingredienti italiani e africani ed è dedicata a mia nonna Francesca. Mi ha trasmesso questa passione per la cucina e insieme a mamma Cinzia, papà Giuseppe e Sofia la mia sorellina, hanno sempre creduto in questa mia iniziativa. Oggi nonna Francesca purtroppo non c’è più e questa vittoria, inaspettata ma tanto desiderata, è per lei”.

“È stata una bellissima esperienza – ha raccontato Ludovica Berardini che oggi frequenta il primo anno di liceo scientifico – Ho scritto un racconto fantasy dal titolo ‘Karina, il fortino e la creatura’ che narra le avventure di due sorelle in fuga dall’Ucraina. Nella storia, la paura gioca brutti scherzi, ma ho scelto un lieto fine a sottolineare che solo affrontando quello che più spaventa lo si può superare. Essere scelta tra i vincitori di questo concorso è stato molto emozionante, davvero una sorpresa accolta con entusiasmo anche da mamma Alessia e papà Dino che mi hanno sostenuto in questa avventura insieme alla Prof.ssa Cavarra che mi ha supportato durante tutto il percorso di scrittura”.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’Assessore alla Cultura del Comune di Marino, Pamela Muccini, che ha dichiarato: “Congratulazioni a Caterina e Ludovica che hanno ottenuto questo importante riconoscimento a dimostrazione del loro talento e della loro sensibilità. Un ringraziamento anche a tutto il corpo docenti della Vivaldi per avere dato questo importante stimolo di crescita educativa e scolastica”.

A farle eco il Sindaco Stefano Cecchi: “Sono rimasto molto colpito dalla sensibilità di questi ragazzi nell’affrontare temi tanto impegnativi per la loro età. Questo successo non è solo un fatto personale, ma è anche un valore aggiunto per tutta la comunità. È fondamentale creare la giusta sinergia per ottenere questi risultati e i nostri studenti hanno bisogno di essere sempre supportati e incoraggiati dalla scuola così come dalle famiglie ma anche dalle istituzioni che devono rispondere alle necessità dei nostri giovani”.