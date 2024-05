Il Premio Strega arriva a Velletri: mercoledì 26 giugno la cinquina finalista al Chiostro per “Velletri Libris”

La rassegna letteraria internazionale “Velletri Libris”, in programma per l’estate 2024 al Chiostro della Casa delle Culture della Musica di Velletri, è in dirittura di arrivo e c’è tantissima attesa per conoscere coloro che saranno gli ospiti delle magnifiche serate a stretto contatto con i libri e con la cultura. Se il programma ufficiale verrà presentato in conferenza stampa nel mese di giugno, c’è già uno “spoiler” di grandissimo livello che certifica ancora una volta l’enorme importanza che la manifestazione di Velletri – giunta ormai alla ottava ettima edizione – ricopre a livello nazionale.

Mercoledì 26 giugno, infatti, a pochi giorni dalla proclamazione ufficiale del libro vincitore prevista per il 4 luglio, scrittori e scrittrici della cinquina finalista del Premio Strega saranno a Velletri dove avranno modo di presentare, in una serata speciale e di fronte ad una straordinaria cornice di pubblico, le loro opere che si contenderanno il più ambito, antico e prestigioso premio letterario d’Italia.

Un grande risultato e un riconoscimento nazionale raggiunto grazie al lavoro infaticabile dei librai Guido Ciarla e Aurora de Marzi, che con la Fondazione De Cultura e la Mondadori Bookstore di Velletri – organizzatori della rassegna – da anni lavorano a questo progetto arricchendolo costantemente di tasselli che lo rendono unico nel panorama italiano. Tra l’altro a partire da quest’anno sul sito ufficiale del Premio Strega figura tra i partner proprio la rassegna di Velletri Libris, insieme gli altri principali festival nazionali.

La serata con gli autori e le autrici del Premio Strega è soltanto un assaggio della grande qualità e della ricchissima programmazione che caratterizzerà l’ottava edizione di “Velletri Libris”, l’appuntamento più atteso dell’estate letteraria. Ricordiamo che al momento sono stati proclamati soltanto i dodici finalisti dello Strega, già impegnati all’interno del tour lungo la penisola, mentre la cinquina sarà ufficializzata il 5 giugno. Al momento si giocano la vittoria: Sonia Aggio, “Nella stanza dell’imperatore” (Fazi), proposto da Simona Cives. Adrián N. Bravi, “Adelaida” (Nutrimenti), proposto da Romana Petri. Paolo Di Paolo, “Romanzo senza umani” (Feltrinelli), proposto da Gianni Amelio. Donatella Di Pietrantonio, “L’età fragile” (Einaudi), proposto da Vittorio Lingiardi. Tommaso Giartosio, “Autobiogrammatica” (minimum fax), proposto da Emanuele Trevi. Antonella Lattanzi, “Cose che non si raccontano” (Einaudi), proposto da Valeria Parrella. Valentina Mira, “Dalla stessa parte mi troverai” (SEM), proposto da Franco Di Mare. Melissa Panarello, “Storia dei miei soldi” (Bompiani), proposto da Nadia Terranova. Daniele Rielli, “Il fuoco invisibile. Storia umana di un disastro naturale” (Rizzoli), proposto da Antonio Pascale. Raffaella Romagnolo, “Aggiustare l’universo” (Mondadori), proposto da Lia Levi. Chiara Valerio, “Chi dice e chi tace” (Sellerio), proposto da Matteo Motolese. Dario Voltolini, “Invernale” (La nave di Teseo), proposto da Sandro Veronesi. Cinque di questi dodici scrittori saranno a Velletri, dunque, il 26 giugno alle ore 21.

Per scoprire tutte le novità di “Velletri Libris 2024” sono attivi il sito ufficiale velletrilibris.it e i canali Social, sui quali saranno prontamente inseriti gli appuntamenti in calendario per non saltare nessuna delle imperdibili date.