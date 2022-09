L’Ecocentro di via Portogallo, ad Aprilia, è riservato al solo utilizzo dei residenti e delle imprese iscritte a ruolo TARI del Comune ed il servizio di conferimento dei rifiuti urbani è totalmente gratuito. Dal mese di settembre 2022, per migliorare l’accesso alla struttura gestita dalla Progetto Ambiente e ridurre i tempi di attesa, nel rispetto della normativa sui rifiuti e del regolamento comunale, l’amministrazione comunale ha regolato l’accesso a furgoni e autocarri.

“Regolando l’accesso ai mezzi più pesanti abbiamo eliminato le code lungo via Portogallo e reso il conferimento più veloce – evidenzia l’assessora all’Ambiente Michela Biolcati Rinaldi – per quanto riguarda furgoni, autocarri e affini, se guidati dai legittimi proprietari, possono usufruire dell’Ecocentro per il conferimento di rifiuti urbani dell’azienda o di privati cittadini”. “Vogliamo continuare a garantire alla cittadinanza standard di alta qualità. Con oltre il 70% di raccolta differenziata, insieme ai cittadini, abbiamo messo in piedi un meccanismo virtuoso che vogliamo non solo mantenere tale ma che vogliamo migliorare di mese in mese”.

Ricordiamo che l’Ecocentro segue l’orario classico: lunedì – venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30 – sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:30 – prima Domenica del mese dalle ore 08:30 alle ore 13:30. Continua, inoltre, il servizio dell’ecocentro di quartiere. Oggi, sabato 10 settembre, gli operatori della Progetto Ambiente sono operativi dalle ore 8:00 alle ore 14:00 nel quartiere di Casalazzara presso il parcheggio della scuola Copernico. Si raccoglieranno anche abiti usati e si raccomanda che siano in buono stato e chiusi in sacchi trasparenti. I cittadini potranno utilizzare questo servizio per conferire anche frigoriferi, condizionatori, scaldabagni, caldaie, lavatrici, piccoli elettrodomestici, rottami ferrosi, TV e monitor, personal computer, stampanti, telefoni, materassi, mobili e legno, arredi e olii vegetali. Il 17 settembre il servizio farà tappa a Campo di Carne ed il 24 settembre a Fossignano.

Mi piace: Mi piace Caricamento...