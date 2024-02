Grand Theft Auto 6 alla fase finale di sviluppo

(Adnkronos) – Stando alle ultime notizie riportate da Jason Schreier di Bloomberg, Rockstar Games avrebbe chiesto con una mail ai suoi dipendenti di tornare in ufficio cinque giorni a settimana a partire da aprile. La richiesta arriva mentre il titolo più atteso dell'azienda entra nelle fasi finali dello sviluppo. Jenn Kolbe, Head of Publishing di Rockstar, ha dichiarato che la decisione è stata presa per motivi di produttività e sicurezza.

In precedenza, Rockstar Games ha dovuto effettivamente affrontare gravi violazioni dei dati che includevano leak del codice sorgente di GTA 5. Nella stessa finestra temporale di dicembre, anche il tanto atteso trailer di GTA 6 è stato divulgato in anticipo, costringendo l'azienda a rilasciare il trailer ufficiale prima del tempo annunciato. Kolbe ha anche menzionato nella mail che il lavoro in presenza ha "benefici tangibili", aggiungendo che, mentre i dipendenti tornano al lavoro in presenza, la parte finale dello sviluppo di GTA 6 può effettivamente avere inizio. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)