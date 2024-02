Fedez e la separazione da Chiara Ferragni: “Non gioco sulla pelle dei miei figli”

(Adnkronos) – "Dai ragazzi…secondo voi? Anche se fosse vengo a dirlo a voi?". Così risponde Fedez alla domanda che il giornalista di 'Pomeriggio Cinque', in onda su Canale 5, gli pone a proposito della separazione da Chiara Ferragni. Il rapper, piuttosto infastidito, taglia corto: "Secondo voi, ha senso che io venga a raccontare i problemi della mia vita, con due figli, a voi?". E a proposito delle voci che parlano di un complotto o di una montatura, Fedez è tranchant: "Secondo lei io ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli?". E aggiunge: "Chiunque può parlare di quello che vuole, a me non interessa, ho altre priorità nella mia vita e sono i miei figli in questo momento, ok?". L'intervistatore del programma condotto da Myrta Merlino insiste: "Dicevano che lei ha messo sempre sé stesso in prima persona al posto dei problemi di sua moglie…". Ma Fedez tronca subito: "A me non interessa cosa dicono le persone, lei conosce la relazione con mia moglie?". E, consapevole di essere un personaggio pubblico, il rapper spiega: "Accetto il fatto che le persone fanno illazioni sulla mia storia perché sono un personaggio pubblico, ma che io mi metta a rispondere nel merito mi sembra…". Infine Fedez dice che andrà oggi alla sfilata di Donatella Versace "perché Donatella è una mia grandissima amica e mi è molto vicina in questo momento…". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)